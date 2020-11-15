台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧青睞蘋果供應鏈、IC設計等八類股

台股上周震盪攻堅行情，指數周線連兩紅，各類股全面上揚，以油電燃氣類指數上漲12.59％最強勢，以電器電纜類指數上漲0.02％漲勢最小。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：蘋果供應鏈、IC設計股、水泥股、資產股、鋼鐵股、塑化股、汽車股、生技股等，研判下周指數將在13,000-13,500點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.各國央行持續偏寬政策。

2.外資近期轉賣為買，增添資金動能。

3.電子新產品持續發表，帶動消費商機。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.電子股淡季將來臨，業績表現將減弱。

2.疫情二度爆發封城疑慮仍在，仍會影響經濟活動。

3.美國大選結果不確定性仍存。

群益證券：指數上看13,500點

台股13日加權指數收高13,273.33點，較6日的12,973.53點累計上漲299.80點，周漲幅為2.31％。群益證券看本周台股指數區間為13,000-13,500點，本周看好四大題材類股，包含：被動元件股、通訊股、散熱股、航運航空股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.上市櫃公司10月總營收達3.24兆元，月增1.8％，年增率亦由負轉正，成長0.8％，為今年來單月新高，更為歷年10月次高、歷史單月第三高。前十月總營收28.25兆元，僅次於去年同期的28.63兆元。

2.金控公司前10月獲利出爐，整體金控累計稅後盈餘3,295億元創新高。全年挑戰3,500億元高於2019年全年的3,499.88億元。

3.高盛預測，2020年全球國內生產毛額GDP衰退3.9％，2021年將會強彈6％，2022年再擴張4.6％，這比IMF預估的2020年全球經濟將萎縮4.4％，2021年將擴張5.2％更為樂觀。