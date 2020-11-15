藥華藥前三季每股淨損4.74元 擬向AOP求償

藥華藥（6446）董事會通過前三季財報，每股淨損4.74元，另外，也決議針對AOP延遲提供臨床數據，導致藥品上市時間向後推延造成損失，將於近期向國際商會（ICC）提請仲裁，向AOP請求損害賠償。

藥華藥與歐洲合作夥伴AOP的商業仲裁案，被國際商會國際仲裁院最終仲裁判斷，需賠償1.42億歐元(約新台幣48.2億元)及135萬歐元(約新台幣4,500萬元)仲裁費。據了解，此次財報會計師有提列部分費用，惟實際數字要等財報上傳再公布。

藥華藥表示，因AOP於履約過程延遲提供臨床數據導致藥品上市延後，該公司乃就遲延損失提出賠償請求，然顧及股東權益及促進未來雙方商業合作基礎，董事會決議，除向德國法蘭克福高等法院提出撤銷前次仲裁判斷外，就AOP延遲履約造成之損失也將於近期提請仲裁，求償金額預計將遠超過AOP向藥華藥求償之數額。

雖決定對AOP提出新仲裁請求損害賠償，但藥華仍強調雙方迄今仍有合作，因此不排除得以其他方式解決本件糾紛，以期雙方未來能在歐洲市場攜手共創最大商機。藥華藥仍期待藉由AOP對歐洲市場的熟悉度及最近通路擴展等優勢，擴大P1101在歐洲市場的規模。

藥華藥第三季財報，業已經會計師簽核暨董事會決議通過，依規定時間內上傳公告。