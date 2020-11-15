美選後不確定性暫時落幕 台股可望盤堅向上

美國總統大選後，不確定性暫時落幕，雖仍有選務爭議惟市場觀望心態顯著降低。中美政治關係雖仍維持緊張，但可望由新一任美國總統止穩或改善。投信法人分析，未來台股可望盤堅向上，續攻新高。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，歐美國家肺炎疫情並未見到顯著改善跡象，惟美國知名藥廠疫苗療效傳出佳音，且新一輪紓困方案無論由哪一政黨執政，均有機會於年底前持續協商取得共識，加以全球主要央行寬鬆步調不變，市場信心可望陸續回溫。

杜欣霈表示，台股在創新高後略有賣壓，不過外資近期已有買超回補持股，預期台股在政治面及疫情面不確定性陸續消除過程中，可望盤堅向上，續攻新高。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，對於台股後市並不看淡，主要是台灣市場受資金行情影響，熱錢持續流入，有機會推升指數，大盤可望越墊越高；再往後觀察第一季、第二季因受新冠疫情影響，基期偏低，明年上半年企業財報對比，多數也將優於預期。

進一步觀察盤勢，周書玄分析，台灣經濟基本面不差，又美國科技股表現亮眼，帶動台灣科技業不少次產業表現不俗，看好如半導體、高速運算(HPC)、人工智慧(AI)、5G商轉、自動化設備、電動汽車等重要項目，台灣科技類股也與美國科技股產業連動甚深，因此未來展望樂觀，建議投資人不妨逢低布局科技類股，特別是上游IC設計與半導體相關。

操作策略上，周書玄分析，看好科技產業的趨勢不變，由於第四季歐美疫情重啟封城與居家隔離情況又增加，因此居家隔離(Work From Home)的商機將持續延燒，其中，如筆電、網通、伺服器與電商等具機會；另外，由於中美新冠疫情疫苗研發陸續傳出好消息，市場推估解封後油價可望墊高，塑化類股也跌深補漲。此外，車用零組件、電動車等也可留意。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安陵表示，目前產業供需緊俏，不論科技、傳產訂單均相當強勁，能見度到明年第一季。許多零組件供需仍非常吃緊，一方面來自終端市場需求，也來自於廠商維持較高庫存水位。

鍾安陵表示，台股後市仍可望持續受惠去美化、台灣經濟穩健回升、明年企業獲利有望維持兩位數的續強表現，以及資金動能挹注等支撐。至於在觀察方向上則可觀察農曆年後的終端需求及庫存表現，再做判斷。

題材上，持續看好包括電子、半導體、AMD供應鏈、Mini LED、雲端伺服器、車用電子、汽車、電動自行車、工具機、水泥及製鞋等。

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