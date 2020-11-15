第四季為傳統電子業旺季 台股行情不看淡

美國大選後，預期美國聯準會(Fed)寬鬆貨幣政策不變，美股續表現，有機會帶領台股表現，且第四季為傳統電子業旺季，台股行情不看淡。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理許鈞雄表示，以經濟指標觀察，台灣領先指標連續5個月上揚，輔以各主要機構預估明年台灣GDP上揚，股市為經濟櫥窗，推估台股可望續攻。

許鈞雄指出，產業面看好5G相關供應鏈的理由為台灣第三季出口年增6.01％，來自半導體、遠距商機和電子新品備貨需求，依照此趨勢延續，台股5G供應鏈後市展望強。

再以MIC(資策會)預測，全球通訊產業預估2021年將成長8.1％，至6,133億美元，主要來自企業網路及5G電信網路，台股產業鏈可望受惠。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，第二波疫情在冬季升溫，各大手機品牌業者再次展開建立零組件庫存至安全水準，以備不時之需，將使台系供應鏈業績至少旺到明年上半年。

展望後市，預估選後美國新一輪紓困方案重啟協商的機率高，加上復工率再提升、低基期導致企業獲利高成長以及遞延的蘋果旺季出貨發酵等利多因素，持續看好選後的台股表現。

日盛新台商基金經理人張亞瑋表示，若美國科技股持續反彈，台股不排除持續有上攻的機會。此外，紓困方案推出有助於盤面趨穩、消費性電子股走強，市場將重新聚焦於企業營運表現，2021年產業趨勢佳族群將為盤面主要觀察焦點。

台新主流基金經理人沈建宏表示，在類股操作上，看好五大族群：一、半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股等；二、新產品及新規格受惠股，包括5G、Mini LED、新GPU與新CPU平台、新款Game Console等；三、汽車與電動車供應鏈；四、低基期原物料股；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

台股基金近期績效表現

基金名稱 近一周 近一月 今年來 匯豐成功 4.79 6.36 3.45 統一中小 3.83 1.25 8.34 元大多多 3.52 3.70 15.01 保德信新世紀 3.46 5.28 3.84 群益奧斯卡 3.26 2.21 21.49 摩根台灣增長 3.22 3.08 7.88 德銀遠東DWS台灣旗艦 3.19 4.12 24.72 國泰科技生化 2.98 0.40 17.73 台新主流 2.91 2.58 10.80 國泰大中華 2.80 0.59 15.40

資料來源： CMoney，單位：％，統計至11/12

製表：孫彬訓