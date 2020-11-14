法人追捧金融股 買點浮現

近一周三大法人明顯加碼的金融股，股價大有起色，但截至11月13日為止，多數金融股股價仍在貼息。法人表示，最壞的利差情況大約就落在下半年，且相較於全世界的金融股來說，台灣金融股股價並不算貴，可以留意存股買點。

富邦投顧表示，以現金殖利率及獲利穩定性等條件進行篩選，2020年配發的現金股利換算殖利率超過4％的金融股以金控、銀行股居多，可做為優先考慮存股對象。

截至11月13日止，現金殖利率逾4％且近周法人大加碼的10檔金融股有新光金、國泰金、中信金、富邦金、兆豐金、台新金、永豐金、第一金、開發金及上海商銀等，即使這10檔法人近周買超逾萬張的金融股，仍有六檔個股的股價低於除息參考價。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，2020年有一些負面因素影響，使金融股沒有辦法像電子股呈現爆發性的上漲格局，但是金融股防禦特性仍存在。若以壽險龍頭股來說，他們不管是投資收益或本業獲利，每年依然都可以給投資人穩定配發好的股息率給股東，更何況旗下都有不少的不動產，是壽險股下檔空間有限的主要因，而且相較於世界金融股來說，台灣金融股股價並不算貴。

若就短期來看，杜欣霈認為，可關注銀行股做為存股的標的，因從利率走低以來，降息負面因素也都反映在前三季的獲利表現上，銀行股股價出現回檔，在現今利率已到了降無可降的情況，如果未來美國沒有出現負利率，最壞的利差情況大約就落在下半年。

富邦投顧表示，儘管金融業第四季較已無特殊看好題材。不過，可留意台股往昔第四季走勢漲多跌少，金融業持股部位或有再次資本利得題材表現。另外，國際股市年來累計漲幅已大，第四季波動加劇機率提高，金融股因先前漲幅較少、長期均線正乖離率低於其他類股，股市波動加劇之際將吸引避險資金轉進，金融股的確具防禦性優勢。