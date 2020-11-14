衝年底績效 14檔投信重兵部署

距2020年底僅剩約一個多月，各類籌碼「作帳行情」再成台股話題。市場專家表示，投信或為以年底績效爭取未來代操、或為提前布局明年首季，操作心態積極，可觀察投信10月來買超、持股比例增加，但股價漲幅未過熱者，有包括泰博、旺矽等14檔列入觀察名單。

10月以來，包括敦泰、同致、鴻碩、佳邦、均豪、系統電、萬潤、碩禾等，隨投信增加持股1.06～5.64％以上的拉抬，股價狂飆30.32～51.66％，表現驚人。

另有包括泰博、旺矽、奇鋐、力旺、晶技、中興電、智伸科、南電、宏捷科、佳凌、科嘉-KY、世紀鋼、泰碩、雙鴻等14檔，10月來漲幅在15％以下，投信10月來累積買超1,109～11,607張不等，持股比例增加幅度在1.11～4.51％左右，顯示投信本季持續關注，而股價漲幅尚在可接受的範圍內，值得留意、伺機布局，趕搭投信作帳行情列班車。

保德信中小型股基金經理人賴正鴻認為，隨著2021年網路頻寬和容量需求大增，以及新處理器（CPU、GPU、AP）推出，2020年的投資主軸包括5G概念、高頻高速傳輸、基地台、散熱需求Server、Switch、STB，以及電動車電池、Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E等主軸將延續。至於非電族群則聚焦工具機、自動化+AI、汽車零部件、消費民生經濟等業績有望回溫的產業為主。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，整體而言，美國大選後的市場仍然偏多，全球政府為了救市，相關的刺激經濟政策不停歇，傳產與科技股均有機會輪流表態。選後到年底是消費旺季，全球政府將盡全力拚經濟，刺激經濟之政策將陸續出籠。投資布局方面，仍以明後年基本面展望佳的電子族群為主，如特斯拉、半導體設備、記憶體、散熱模組等族群。

跟著投信賺 緊盯兩指標

隨大盤屢創歷史新高，台股基金報酬率普遍出色，年底將屆，投信把握最後機會衝刺績效排名。至於如何找出投信認養、並有機會發動的個股？專家表示，可參考以下的方法：（1）比較年來報酬率前十大基金之投資組合前十大持股，由少數或單一基金持有者有機會獲拉抬；（2）觀察10月起投信開始買超者，同時可隨之1布局2021年首季或上半年。

針對投信今年作帳的潛力焦點，兆豐國際投顧協理黃國偉表示，可以從2020年來報酬率前十大的基金著手，比較其投資組合中前十大持股，倘若只有少數基金、或單一基金持有的個股，有機會獲拉抬、衝刺最後一波行情。

就台股基金10月數據來看，今年來績效前十大依序為野村優質（S類型新台幣計價）、野村優質（累積類型新台幣計價）、華南永昌物聯網精選、華南永昌永昌、野村積極成長、野村成長、新光大三通、施羅德台灣樂活中小－I類型、施羅德台灣樂活中小－A類型、保德信店頭市場等，今年來報酬率21.21～31.08％以上。

綜觀其中持股，有泰鼎-KY、立端、同欣電、瑞昱、信邦、永冠-KY、南帝、台光電、義隆、璟德、上緯投控、譜瑞-KY、世紀鋼、鈊象、世界、精材、台表科、中菲行、雍智科技、寶雅、新普等為單一基金所持有。

證期雙照分析師翁偉捷表示，除了藉上述方法找出投信有機會拉抬者，進入第四季，也可以關注10月來，投信開始買超的個股，除了拚年底績效外，也有機會著眼於2021年第一季或上半年的布局，特別是題材性高，能獲得投信圈普遍共鳴者。