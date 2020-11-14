38檔ETF配息接力 逾30萬投資人瘋搶

台股連續五個交易日站穩「萬三」大關，投資熱度再起，ETF市場下周也將迎來新一波除息高峰，包括富邦台50、國泰永續高股息等多檔人氣ETF皆在17日除息，月底前共有38檔ETF配息秀接力登場，逾30萬投資人參與搶息行情

11月ETF除息風吹向主題型產品，「高股息」及「ESG」永續經營兩大投資趨勢成為市場關注重心，元大台灣高息低波、FH富時高息低波兩檔年配息型ETF分別在18日、20日除息，根據公告每單位配發1.7元、2.09元，以13日收盤價換算，殖利率分別達4.86％及4.33％，優於台股近年平均水準，發揮高股息特色。

以ESG為投資主軸的元大臺灣ESG永續ETF、富邦公司治理ETF公告配息0.9元、0.608元；其中，元大臺灣ESG永續為掛牌以來首次配息，自成立以來漲幅逾三成，超越加權報酬指數表現，富邦公司治理則是今年第二度配息，累計上下半年共配發0.839元，優於去年合計的0.786元。

此外，還有富邦台50、元大中型100等台股指數型ETF接力登場，就時間點來看，除了兆豐藍籌30外，其他37檔ETF都選在下周密集除息，統計約有近33萬名ETF投資人參與此次除息。

投信法人指出，台股企業今年紛紛縮減股利，因應經營下行風險，導致今年整體加權指數殖利率比過去大打折扣，連帶影響ETF配息金額，加上11月後大盤輪動攻高，也牽動殖利率表現。