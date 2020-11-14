台積股價何時破歷史高點466.5？老謝給答案

台積電周五(13日)宣布明年1月1日起結構性調薪，平均漲幅達20%，財信傳媒董事長謝金河今早在臉書發文，稱此舉能帶動產業加薪效應，遠比政府最低工資更有效，而薪資調升理當影響獲利、台積電美股ADR卻大漲3.79%，與台股溢價已超過13%，「也許下周一台積電在平台整理四個月後，有機會衝過七月的466.5元天價。」

謝金河指出，台積電調薪後，薪資在全球半導體產業更具競爭力，也可以引來產業加薪效應，效果遠遠大過每年吵來吵去的最低工資審議，護國神山在關鍵時刻決策又進一步影響全臺灣。

他寫到：「今天看到台積電大幅加薪，市場正常的反應是薪資調升，一定會影響台積電獲利，股價勢必下跌！這是合理的推斷。今天起床先看台積電ADR的表現，嚇了一跳！tsmc上漲3.79%，股價收在93.22美元，市值達4834.46億美元，看起來台積電市值準備挑戰5000億美元。這個大巿值僅次於美國FAAMG(註：５大科技巨頭)，中國的阿里，騰訊，還有巴菲特的柏克夏A股，是全球第九大市值企業。」

謝金河強調，台積電ADR大漲，也拉大了與台股的溢價。以台積電周五台股收盤價462元來計算，還原ADR(存託憑證)價格只有81.05美元，美國的ADR比台灣的股價溢價13%以上，也就是說，在美國買台積電比台灣貴13%，會形成一個套利機制，或許美國的ADR會照亮台灣的台積電股價。

他在結語指出，今年台灣半導體產業獲利大幅提升，聯電第３季創下91.06億元的新高，聯發科１季大賺132.51億元，EPS(每股盈利)8.33元，前三季EPS16.46元，已超過去年全年，眾多IC設計公司都交出非常亮眼成績，驚嘆從台積電連結出來的熱效應威力真大。

（中時新聞網 王毓健）