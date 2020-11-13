尾盤爆124億 狂掃權值股

美股遭遇利空回檔，台股指數13日一度觸13,170點低點，惟午盤開始緩升，尾盤更湧124億元買盤、大拉台積電、聯發科等權值股，終場上漲51點收在最高13,273點。惟專家認為，成交量縮至1,810億元，下周還有台指期結算，台股偏向高檔盤整格局，高點上看13,400點，回檔則萬三有撐。

籌碼面，三大法人13日買超42.8億元，其中，外資買超52.1億元、投信賣超9億元。觀察尾盤成交金額前十大個股，以台積電的27.15億元為首，聯發科的3.81億元次之，後有玉晶光、精材、鴻海、國巨、大立光、聯電、世芯-KY、奇鋐等，除了鴻海、奇鋐收黑外，其他個股分別上漲0.17～2.94％以上。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，法人13日買超力道略減，加權指數則是開平後下跌，午盤前開始緩慢爬升，終場收在最高位置，但買盤追價乏力，成交量不到2,000億元，當價漲量縮時，收盤點位高也意義不大，因成交量小，代表參與者少，能收紅實因賣壓不重。從這個前提來看，台股下周難脫盤整格局，預期指數高點落在約13,350～13,400點附近，低點則萬三大關有撐。

證期雙照分析師翁偉捷也認為，就指數結構來看，台股下周有望維持在萬三之上，惟須留意的是，當大盤回檔修正，不能跌破12,700點，一旦跌破，月、季線皆下彎，走勢不妙；從籌碼面來看，目前外資在期貨淨多單水位仍有3.5萬口，對現貨也多站買方，只要外資對現貨沒有連續三日、每日賣超50億元以上，盤勢都還算安全。

令人意外的是，本周護國神積台積電股價並未再創新高，但加權指數在傳產、金融兩族群力拱下，仍強登歷史新高，翁偉捷表示，這兩大族群在下周仍將是台股主軸，但唯有電子跟上來，搭配傳產族群，台股成交量才會放大，以添攻高柴火，預估下周指數區間落在13,000～13,300點。

38檔ETF配息接力 逾30萬投資人瘋搶

台股連續五個交易日站穩「萬三」大關，投資熱度再起，ETF市場下周也將迎來新一波除息高峰，包括富邦台50、國泰永續高股息等多檔人氣ETF皆在17日除息，月底前共有38檔ETF配息秀接力登場，逾30萬投資人參與搶息行情

11月ETF除息風吹向主題型產品，「高股息」及「ESG」永續經營兩大投資趨勢成為市場關注重心，元大台灣高息低波、FH富時高息低波兩檔年配息型ETF分別在18日、20日除息，根據公告每單位配發1.7元、2.09元，以13日收盤價換算，殖利率分別達4.86％及4.33％，優於台股近年平均水準，發揮高股息特色。

以ESG為投資主軸的元大臺灣ESG永續ETF、富邦公司治理ETF公告配息0.9元、0.608元；其中，元大臺灣ESG永續為掛牌以來首次配息，自成立以來漲幅逾三成，超越加權報酬指數表現，富邦公司治理則是今年第二度配息，累計上下半年共配發0.839元，優於去年合計的0.786元。

此外，還有富邦台50、元大中型100等台股指數型ETF接力登場，就時間點來看，除了兆豐藍籌30外，其他37檔ETF都選在下周密集除息，統計約有近33萬名ETF投資人參與此次除息。

投信法人指出，台股企業今年紛紛縮減股利，因應經營下行風險，導致今年整體加權指數殖利率比過去大打折扣，連帶影響ETF配息金額，加上11月後大盤輪動攻高，也牽動殖利率表現。