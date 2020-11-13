11月13日一分鐘強弱勢股

11月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

首利(1471)

9.96

第三季EPS跳增至2.75元，終止連23季虧損窘境

威致(2028)

9.96

Q3業績爆發，EPS為0.61元，前三季EPS1.1元

譁裕(3419)

9.55

Q3 EPS跳升至0.96元，前三季EPS0.57元

永豐餘(1907)

8.23

財務佳，Q3EPS 1.33元，前三季EPS 2.48元

創意(3443)

6.27

法人看好創意在台積電的先進封裝CoWoS布局中

緯軟(4953)

5.27

第3季EPS 2.42元，寫單季歷史新高

長華*(8070)

4.99

前3季EPS1.24元， 12月17日除息0.26元

正文(4906)

4.49

網通業績及認列釋股案，Q3EPS爆衝至3.48元

均豪(5443)

4.18

為面板設備廠，Q3EPS升至0.31元較，營運回溫

長榮(2603)

3.08

前三季EPS為2.27元，運價淡季衝高，營運可期

製表：王淑以

11月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

凱羿-KY(2939)

10.00

前三季虧損5646萬元，每股稅後虧損1.22元

鈞泰(6131)

9.93

第三季虧損1845萬元，每股稅後虧損0.66元

十銓(4967)

5.88

記憶體模組廠，第三季稅後虧損1.01元，賣壓湧現

達欣工(2535)

5.40

前三季EPS為2.55元，獲利回吐賣壓沉重

新世紀(3383)

4.74

Q3每股稅後虧損1.47元，營運未見起色

長園科(8038)

3.59

9月每股虧損0.2元，前3季每股虧損0.85元

雙鴻(3324)

2.83

前三季EPS為9.66元，優於去年同期，股價大漲後壓回

宣德(5457)

2.73

躋身MSCI全球小型指數成分股，宣德大漲後整理

雍智科技(6683)

2.73

10月營收1.43億元，創新高，年增超過1倍，漲多拉回

新興(2605)

2.62

Q3EPS 0.23元，前三季EPS為0.6元，利多出盡

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組