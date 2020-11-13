11月13日一分鐘強弱勢股
11月13日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
首利(1471)
|
9.96
|
第三季EPS跳增至2.75元，終止連23季虧損窘境
|
威致(2028)
|
9.96
|
Q3業績爆發，EPS為0.61元，前三季EPS1.1元
|
譁裕(3419)
|
9.55
|
Q3 EPS跳升至0.96元，前三季EPS0.57元
|
永豐餘(1907)
|
8.23
|
財務佳，Q3EPS 1.33元，前三季EPS 2.48元
|
創意(3443)
|
6.27
|
法人看好創意在台積電的先進封裝CoWoS布局中
|
緯軟(4953)
|
5.27
|
第3季EPS 2.42元，寫單季歷史新高
|
長華*(8070)
|
4.99
|
前3季EPS1.24元， 12月17日除息0.26元
|
正文(4906)
|
4.49
|
網通業績及認列釋股案，Q3EPS爆衝至3.48元
|
均豪(5443)
|
4.18
|
為面板設備廠，Q3EPS升至0.31元較，營運回溫
|
長榮(2603)
|
3.08
|
前三季EPS為2.27元，運價淡季衝高，營運可期
製表：王淑以
11月13日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢因素
|
凱羿-KY(2939)
|
10.00
|
前三季虧損5646萬元，每股稅後虧損1.22元
|
鈞泰(6131)
|
9.93
|
第三季虧損1845萬元，每股稅後虧損0.66元
|
十銓(4967)
|
5.88
|
記憶體模組廠，第三季稅後虧損1.01元，賣壓湧現
|
達欣工(2535)
|
5.40
|
前三季EPS為2.55元，獲利回吐賣壓沉重
|
新世紀(3383)
|
4.74
|
Q3每股稅後虧損1.47元，營運未見起色
|
長園科(8038)
|
3.59
|
9月每股虧損0.2元，前3季每股虧損0.85元
|
雙鴻(3324)
|
2.83
|
前三季EPS為9.66元，優於去年同期，股價大漲後壓回
|
宣德(5457)
|
2.73
|
躋身MSCI全球小型指數成分股，宣德大漲後整理
|
雍智科技(6683)
|
2.73
|
10月營收1.43億元，創新高，年增超過1倍，漲多拉回
|
新興(2605)
|
2.62
|
Q3EPS 0.23元，前三季EPS為0.6元，利多出盡
製表：王淑以
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!