存股族當心！這檔金融股又踩雷 專家爆2痛點

高殖利率金融股是不少存股族首選，但八大公股行庫陸續發獲利警訊，其中台企銀、彰銀預估調降4成，一銀、合庫金降幅為2成。專家提醒，台企銀踩到遠航地雷，將準備認列大筆呆帳，逾放比也跟著大幅上升，投資人手中金融股獲利衰退時，就要考慮調整。

過去公股行庫有國家隊力挺，股價、配息相對穩定，動輒4%、5%的殖利率是不少存股族最愛，但今年疫情爆發以來，公股銀配合政府紓困降息，全年獲利勢必大幅下滑，且幅度恐高達40%。在台股邁向「萬三」之際，金融股近期股價表現疲弱，金融指數短短4個月竟慘跌15%、成為盤面重災區，投資人若想繼續操作，得做好心理準備。

舉台企銀為例，7月21日來到11.2元波段高點後，股價一路探底，10月底跌到低點9.4元，為3月股災以來新低，半年多以來跌幅高達16%，周五（13日）股價盤中小漲0.81%，暫收9.82元。

台企銀4日發布重大訊息，受經濟景氣及外在環境影響，授信客戶營運及財務發生困難，10月單月逾期放款金額27.55億元，逾放比也增至0.65%，未來將加速轉銷呆帳，並加強催理作業，以有效降低逾期放款。

據了解，台企銀逾期放款一下暴增27.55億元，與單一客戶貸款逾期有關，也就是涉及遠航掏空案的樺福集團董座張綱維、過去主導遠向建設公司的貸款，在10月底未能償還貸款及利息，因而打入逾放。

財經部落客股魚在臉書發文表示，近期有投資人一直問他：「去年說台企銀是不錯的公司，為甚麼現在都不推薦了？」

他分析原因，一是、改朝換代會改變公司政策；二是、數據開始轉差，跟之前相較下滑不少，看法也應該跟著調整。

股魚表示，台企銀認列呆帳的數字明顯攀升，連帶逾放比也上升，目前放款利率低、逾放比高，ROE （股東權益報酬率）就不會太好看，對比其他金融類股的數據就遜色不少。他提醒，台企銀踩到遠航地雷，並跑出來先打預防針準備要認列大筆呆帳，投資人要留意。

股魚強調，投資個股要盯著數字與重大公告，有轉差的時要考慮調整。若什麼都不想管就買金融ETF，簡單不煩心，要追求超額報酬卻又都不想管，理想很美好但現實很骨感。

（中時新聞網 吳美觀）

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