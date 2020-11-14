5G熱潮、防疫題材加持 16檔新秀股超吸眼球

興櫃是台股的二軍，好壞公司表現差異極大，充滿了機會與風險。拜資金熱之賜，今年興櫃行情佳，年底又有傳統大戲IPO行情，投資人該如何布局？

今年台股興櫃市場和集中市場一樣熱鬧滾滾，尤其興櫃交易無漲跌幅限制，許多個股漲勢驚人，例如上半年防疫概念股盛行時，普生（4117）、金萬林（6645）漲幅都超過一倍；下半年由新股掛牌（IPO）接棒，在藏壽司（2754）與汎德永業（2247）的帶動下，掀起久違的抽籤熱。

股價大漲固然令人興奮，但長期來看，還是要回歸公司的基本面，偏離太遠終究會面臨殘酷的修正。例如前面提到的兩檔防疫股，由於獲利跟不上題材，股價很快就從6、7月時的高點腰斬，普生更跌到剩5分之1。

至於藏壽司，上櫃前一度飆漲到325元，但過去3年每股稅後純益（EPS）平均僅2元多，且今年上半年仍是虧損，盲目追價的結果，造成不少投資人受傷。

接下來到明年第一季，又有不少即將掛牌的新兵，投資人該如何參與IPO行情呢？

法人提醒，掛牌前的興櫃參考價，通常會因為承銷券商想「造勢」而刻意衝高，吸引投資人追買。要了解某家公司的合理價格，可以參考「競拍均價」。因為競拍是以法人參與為主，法人出價較謹慎且經過評估，競拍均價相當於法人的平均成本，較具參考性。

這些掛牌新兵中，不乏高知名度或題材豐富的公司，例如搭上5G熱潮、從事5G天線設計製造的耀登（3138）；威盛（2388）旗下、從事高速傳輸晶片設計的威鋒（6756），預期將引起轟動。

搭上5G熱潮 IC封測、PCB需求上升

耀登與威鋒目前在興櫃就已頗受關注，雖然兩家公司今年業績成長幅度都不錯，且耀登在近期的上市前法說會表示，公司最受矚目的產品：5G毫米波（mmWave）天線，第三季已正式出貨，預期出貨量可一路成長到2022年，前景看好。但耀登上半年EPS僅1.24元，後續5G毫米波天線能貢獻多少獲利，還需要追蹤。

至於威鋒，除了題材吸引人，今年以來逐月營收年增率都在2成以上，成長性不錯，但上半年也只賺了2.61元。對照這兩家公司目前在興櫃的股價，本益比其實都偏高，建議多蒐集資訊再決定是否投資。

若要尋找本益比相對合理的績優股，目前興櫃股王兼獲利王的穎崴（6515），以及亞泰金屬（6727）也許值得觀察。

穎崴主要從事半導體測試介面相關產品與探針卡的設計製造，主要客戶包括全球多家知名的IC設計公司與封測廠，上半年EPS達8.43元，而且隨著半導體高階製程需求持續強勁，測試與探針的後市也跟著看好。

另一檔亞泰是生產印刷電路板（PCB）高階材料，如銅箔基板（CCL）等高端製程設備的廠商。隨著5G的發展，CCL需求持續攀升，亞泰業績也穩定成長；2018、2019年EPS都有5元以上，今年未受疫情影響，上半年EPS仍有2.55元，公司業績穩定，適合中長期持有。

防疫股仍有戲 後段檢測、清潔品 訂單暢旺

除了上市櫃，還有一些公司近期登錄興櫃，也受到市場注目。例如10月底剛登錄興櫃的天力離岸（6793），是亞太地區（中國以外）唯一的離岸風電葉片廠，受惠台灣與環太平洋國家積極發展離岸風電，有機會成為亞太地區最大的離岸風電葉片供應商。

還有一檔也是剛登錄的圓點奈米（6797），核心關鍵技術是核酸萃取，用於後段檢測，做為日後診斷、預防、追蹤及治療重大疾病的依據，其技術獲得國際大廠認可，今年不但由虧轉盈，前三季EPS還衝高到16.8元，登錄第一天就登上生技股價與獲利雙冠王；法人表示，由於在手訂單暢旺，預估今年EPS可望挑戰30元。這兩檔都值得追蹤營運狀況。

穩健型的投資人，可以注意永豐實（6790）。永豐實擁有如五月花、得意等衛生紙品牌，還有橘子工坊及相關清潔用品，加上今年因疫情影響，清潔用品銷路大增，永豐實上半年稅後純益達6.4億元，已超越去年全年，未來可以留意股利政策，做為定存股的標的。

（唐祖貽）

文章來源：今周刊

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