今日焦點股 重點摘要

今（11/13）日熱門焦點股如下：

（1）碳纖維複合材料大廠拓凱實業因高階自動車架、e-Bike電動自行車、安全帽、球拍及電子元件訂單成長，抵銷航空零件接單下滑部分，第三季合併營收比第二季、去年同期都成長，但本業獲利均遭新台幣匯率升值所產生的匯損嚴重侵蝕，前三季EPS為2.39元、前三季EPS為5.46元。

拓凱第四季營運淡季不淡，法人預估今年合併營收可超越去年，今（13）日以平盤158.5元開出，買盤敲進，成交量放大，最高達164.5元，目前呈現上漲走勢。

拓凱董事會承認第三季財報，第三季合併營收20.39億元，本業獲利5.22億元，認列新台幣升值所產生匯兌損失，業外損失超過億元，稅前淨利3.88億元、淨利歸屬母公司2.17億元，EPS為2.39元，比去年同期2.79元差。第三季合併營收52.22億元，本業淨利10.13億元，淨利歸屬母公司4.96億元，EPS為5.46元。

拓凱主管指出，拓凱第三季調整產品組合結構，高階自行車架及e-Bike電動自行車訂單增溫，安全帽、球拍及電子元件訂單成長，第三季營收20.39億元，優於第二季18.15億元，以及去年同期19.87億元的主因。

今年初爆發疫情，拓凱將今年出貨目標下修為個位數衰退，第二、三季訂單及出貨持續好轉，全年出貨目標已上調為個位數成長。法人預估，拓凱第四季接單持續成長，依據前10月合併營收58.5億元，年減4.32％推估，今年合併營收有機會勝過去年72.25億元。（工商時報 沈美幸）

（2）電子代工廠鴻海預期第4季業績將季增雙位數百分比，4家外資重申買進和優於大盤評等，其中2家日系外資調升目標價至105元、103元，港系和歐系外資目標價維持100元與91元。

鴻海股價今天開平走低，早盤低點來到80.9元、跌幅約1.22%，成交量超過1.76萬張。

日系外資發布研究報告說明，鴻海今年第3季財報優於預期，原因在於獲利率走揚，鴻海董事長劉揚偉對第4季及2021年的樂觀看法，反映明年受惠於事業轉型，獲利率將穩定上升。外資預估鴻海今年第4季營收將季增39%、年增3%至新台幣1.8兆元，維持「買進」評等，目標價由97元升到105元。

另一家日系外資為反映消費性電子需求優於預期，將鴻海2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值上調5%、3%、2%至7.97元、9.39元、9.92元，看好鴻海近期將受惠於iPhone 12及PS5遊戲主機新品週期，重申「買進」評等，目標價從100元調高到103元。

港系外資預估，鴻海今年每股盈餘將年減1%至8.2元，但明後年每股盈餘有望分別年增23%、8%至10.05元、10.84元，維持「買進」評等與目標價100元。

歐系外資認為，鴻海營收規模放大及產品組合改善，有助提升今年第4季獲利率，加上生產基地分散化，應可持續降低最大客戶採用中國供應鏈的風險，將鴻海今明年每股盈餘預估值上修1.7%、0.8%至7.24元、8.14元，投資評等重申「優於大盤」，目標價維持91元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：10月營收衝次高、Q4續好，昨外資轉買超，今早股價逆勢小漲，拚守5日線。

2.官田鋼(2017)：鋼價看漲+5日線上揚，早盤股價開高走高逾2%。

3.威致(2028)：前三季每股盈餘1.01元，大勝去年同期，10月營收年增17.96%，盤初股價漲逾3%。

4.怡利電(2497)：兩大高毛利產品看佳，明年HUD業績估倍增，早盤一度飆漲近8%，成交量同步放大。

5.和大(1536)：10月營收衝21個月來高點，法人估Q4和明年業績重回成長軌道，今早量增價漲近2.5%。

6.群聯(8299)：Q3獲利季增55%，前3季賺贏去年全年，明年續旺，晨盤上攻逾2%。

7.王品(2727)：餐飲業Q3財報大爆發，Q4續看旺，外資連5日買超，早盤高漲近6%。

8.建大(2106)：車市回溫，上季每股盈餘0.74元，股價回神反彈漲逾4.5%。

9.長榮(2603)：長榮Q3賺贏過去3年獲利總和，EPS寫10年新高，晨盤一度重返20元，爆量維持漲幅逾3%。

10.首利(1471)：前3季每股賺2.08元，早盤跳空直奔漲停，重登5元關卡。

11.國喬(1312)：前3季每股盈餘2.34元，高人氣不退散，股價上漲逾3.5%。

12.緯創(3231)：伺服器擴產、加碼台墨，早盤漲逾1%。

13.撼訊(6150)：外資連3日買超，早盤觸及漲停，登1年來新高。

14.網家(8044)：營收連3季破百億，前3季EPS 1.91元，早盤小漲1.5%。

15.和碩(4938)：赴美設廠評估中，早盤漲逾2%，收復季線、半年線。

16.麗臺(2465)：前三季虧損較去年同期大幅縮減，外資昨小幅回補，早盤觸及漲停。

17.愛之味(1217)：前3季EPS 0.51元，早盤放量漲逾2%，飛越季線。

18.瑞軒(2489)：前三季轉盈，本季營運拚續成長，今獲買盤點火強彈3%，站穩五日線。

19.晟德(4123)：前三季每股賺5.47元，近日獲外資偏多操作，今急拉大漲6%，重登70元。

20.漢唐(2404)：前三季賺逾1.5個股本，全年業績拚新高，明年更上層樓，股價聞訊彈高4%，攻克半年線。

21.微端(3285)：Q3獲利靚，前三季每股盈餘0.49元，開盤跳空漲停後遭獲利了結，漲幅收斂至5%。

(時報資訊)

（4）網通晶片廠瑞昱與微控制器（MCU）廠新唐拓展遊戲機市場大有斬獲，同步成功打進SONY與微軟（Microsoft）兩大遊戲機陣營供應鏈，有助維持第4季營運動能。

該股今開低震盪走高，迄上午11：06的市價暫報358.5元，上漲1.56%，表現持穩。

瑞昱的乙太網路控制晶片獲微軟的新款遊戲機Xbox Series X採用，旗下的音效晶片也獲SONY的新款遊戲機PS5採用。

新唐同步成功打進微軟與SONY兩大遊戲機陣營供應鏈，旗下的AB類及D類音頻功率放大器分別獲Xbox Series X及PS5採用。

受惠遊戲機新新機效應，瑞昱與新唐10月業績皆維持高檔水準，瑞昱10月營收新台幣74.41億元，年增30.88%，為單月營收歷史次高水準；新唐10月營收32.52億元，年增237.18%，為單月營收歷史次高。

瑞昱預期，第3季營運動能可望延續至第4季。新唐在市場需求依然熱絡，加上收購Panasonic半導體事業效益進一步發酵，第4季營收可望改寫歷史新高紀錄。（中央社）

（5）紡織廠宜進(1457)公告今年前3季獲利，在出售土地廠房等業外挹注下，宜進今年前3季歸屬母公司稅後淨利達6.82億元，EPS為3.06元，宜進早盤股價一度漲逾3個百分點，表現優於大盤。

宜進今年第二季出售2筆土地建物分位於台南和台北，獲利約7億元；而第三季再出售1筆台南土地建物獲約1.5億元；同時宜進前3季認列了轉投資宏洲(1413)等損失，使整體前3Q的歸屬母公司稅後淨利為6.82億元。

宜進在南港玉成段土地由遠雄協助興建一棟辦公大樓供宜進做為企業總部，未來預計分屋比率為地主64%(宜進29.3%，光明21.0%，大田13.7%)、遠雄建設36%。預計最快明年後完工。

宜進從事紡織業37年，經過台灣紡織業高峰迄今轉型成長，經由不斷的研發創新秉持著誠信和諧的精神，透過併購光明(4420)與宏洲(1413)，整合成為原料、加工絲、化學纖維專業製造之宜進集團。

宜進近幾年來也持續增加商業不動產投資以穩定獲利來源，商用不動產包括內湖德孚瑞光11樓，以及台中振興路土地，汐止遠雄U-TOWN和國揚矽谷11~13樓等，投報率約在2.9~3.2%之間。

宜進在11日公告晉升張恆嘉和劉毓敏為副總經理。（時報資訊 任珮云）

（6）永豐餘(1907)董事會通過2020年前三季財報，第三季營運業內外皆美，稅後淨利跳增至22.15億元、每股盈餘（EPS）1.33元，帶動前三季稅後淨利倍增至41.17億元、每股盈餘2.48元，雙創歷史新高，成長動能亮麗。

永豐餘將於下午召開法說會，說明營運概況及展望。不過，績優題材已激勵今（13）日股價開高後攻上漲停價22.7元，創2000年2月底以來近20年9個月新高。隨後漲勢略有收斂，仍維持逾6.5％漲幅，領漲造紙類股，截至10點20分成交量突破3.24萬張。

永豐餘前三季合併營收523.26億元、年減5.58％，雖為近3年同期低點，但毛利率19.7％、營益率6.98％，分創同期新高及近18年同期高點。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利41.17億元、年增近1.24倍，每股盈餘2.48元，雙創同期新高。

以此推算，永豐餘第三季合併營收187.88億元，季增8.32％、年減1.61％，但毛利率20.38％、8.01％，分創歷史新高及16年新高。配合業外收益助攻，歸屬母公司稅後淨利22.15億元，季增達74.92％、年增達87.86％，每股盈餘1.33元，雙創歷史新高。

據了解，永豐餘第三季營運業內外皆美，主要受惠工紙、家紙事業群及其他產業營運表現出色，帶動本業獲利表現強勁，配合業外認列永豐餘北京家紙處分收益、江陰紙廠徵收補償費用等挹注，帶動第三季及前三季整體獲利同步改寫新高。（時報資訊 林資傑）

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