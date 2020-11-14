突破萬三就海闊天空？專家1招教你該不該追

台股量增價揚突破四個月平台整理區上緣，短線操作策略是大盤13,000點以上買多方ETF，13,000點以下買空方ETF。

終於突破了13,000點的鐵板區，但是，就此海闊天空？

我想很多投資人看到今天大漲，心裡第一個反應就是：可以追嗎？

這回會不會是假突破？

有受過傷的人可能會想多問一句：會不會是假突破？

最近這幾個月的盤整區真的很煎熬，我完全可以體會，我自己也是上次單子停損掉後就沒再進場了，一路觀望到今天，所以當我看到盤勢突破13,000點，我是很開心的，不管是假突破還是真突破，反正有方向都是好事。

為什麼假突破或真突破都是好事？

因為真突破就繼續往上走，這很直觀，但假突破其實也不錯，因為假突破後通常就會配著真下跌，而且只要是假突破後的下跌，都是一大段，所以一樣可以賺錢。

我會怎麼做呢？

我不會在突破的第一天進場，因為無論假突破還是真突破，今天都是大漲的，我會看明天的走勢，操作方式很簡單，你如果是我的老讀者，你應該已經知道了。

一萬三以上買多以下做空

「只要今天收盤時維持站在盤整區間上緣13,000點以上，如果明天中午12點還沒跌回13,000點以下，就買多，如果跌到13,000點以下，就做空。

買多方跟空方ETF就好，不選股了。

如果今天收盤時沒站上13,000點，就繼續觀望。」

為什麼是13,000沒站上就做空？我原本不是看區間是12,150～13,000嗎？怎麼沒有等跌破12,150再做空？

因為如果出現突破後卻站不穩，就真的很可能是走假突破真下跌的路線，加上只要出現假突破的情況，往下都是一大段，很多次頭部都是Ｍ頭，但右側頭竟然還高過左側，但突破左側高點沒多久，吸引一堆人進場後就開始往下崩跌，現在因為已經整理了好幾個月，如果真的往下衝，也就代表上面這幾個月進場的籌碼全部被套牢，很可能出現多殺多的慘劇。

突破萬三後的應對方式

反過來想，一定很多人在擔心都13,000點了，還要追高買，會不會風險很大？現買現套怎麼辦？

停損點設好，資金控管好，其實風險已經控制住，有啥好怕的？

現在是做股票波段，不是存股，要設好停損點的，13,000點買進感覺很恐怖，但之後也許能賣在14,000點，停損等明天進場後再設定就好，我如果有進場會再跟你說，我停損點是怎麼設的。

進場買個股還是買ETF比較好？個股不是漲得比較多嗎？為什麼我會選擇買正向或反向ETF？正向會買正二嗎？還是就台灣50這種？

我會買ETF，因為我沒時間去選股，個股做得好會比ETF賺得多，但需要花時間，要研究、觀察的數據都多很多，我做ETF就只要看大盤就好，對我這種之前做過很多年台指期的人來說，看指數就是我的強項，所以更適合做ETF。

不會買正二，也不會去做台指期，因為我喜歡單純一點，如果抱幾個月的波段，台指期還要換倉、考慮正逆價差，麻煩！買槓桿的如果擺久一點就容易吃虧，也不適合我。

可能有人會問我說，看著盤勢大漲，從月初低點到現在已經漲了要700點，我手中沒有持股，難道不會捶心肝嗎？

我只是做股票波段的部位沒進場，但我另外一部份資金配置的投資組合策略一直在場內啊，所以這段其實是有賺到的，這個就很難三言兩語說清楚，之後我會親自開課教你怎麼做。

起碼現階段我先把我遇到突破萬三後，預計怎麼應對的方式給你參考，希望能對你有幫助。

（楚狂人）

文章來源：理財周刊

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(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)