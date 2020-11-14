拜登延續反中政策 台灣半導體商機不褪色

隨美國總統選舉不確定性逐步消失的預期，市場原先壓抑的情緒獲得釋放，資金陸續回到風險性資產，帶動美股11月自選前就開始反彈，首周即創下今年四月來最大單周漲幅後，又在輝瑞疫苗臨床數據表現優異激勵下，11月9日上演噴出秀，道瓊指數期貨更衝上歷史新高指標的3萬點，短短6個交易日道瓊、標普500、那斯達克、費城半導體、羅素2000指數，最高分別上漲13％、11.6％、11％、16％及6％，漲勢相當驚人。

美股面臨物極必反風險

市場情緒恢復也反映在美國散戶協會(AAII)每周編制更新的美國散戶投資人情緒指數，截至11月4日選後當周，散戶看多比重增至38％回到歷史均值，不僅創下三月以來的新高，更明顯高於看空比重的31.5％，顯示出美股越漲，散戶情緒越樂觀的情況。

若進一步從籌碼觀察，依據彭博資訊統計截至11月6日當周，整體股票型ETF資金淨流入179.1億美元，其中美國股票型ETF淨流入131.6億美元(近一個月淨流入212.8億美元)，資金買超動作十分積極。整體而言，目前的背景條件就是散戶情緒高漲、籌碼偏多及指數大漲創高，若未來沒有再額外的新利多激勵，短線在指數乖離過大後，出現漲多回檔的機率自然大增。

雖說美國總統選舉不確定性風險解除，但敗選的川普仍不認輸，正在進行最後角力，2021年正式交接前，沒人知道還會出什麼招，成了選後新的不確定風險。由於9月22日通過的臨時支出法案將於12月11日到期，為了避免聯邦政府關門需先通過支出法案，但該法案最終仍須川普簽字，已無心於政務的川普就成了變數。

另一個風險則來自美國肺炎疫情，原本就已不打算再封城防疫的川普，接下來恐會更無作為，放任疫情於各州擴散，對年底美國經濟帶來負面的衝擊，或將成為美股投資人逢高獲利調節的理由。一旦美股修正，覆巢之下無完卵，全球股市也會遭受池魚之殃。

市場焦點轉向刺激方案

不過，福禍總是相依，若疫情擴散導致經濟復甦受阻，將迫使美國兩黨協力推出新一輪刺激方案，聯準會為防止金融市場失序，也更有理由加碼撒錢，注入流動性，屆時市場殷切期盼的熱錢將滾滾而來，短線的漲多回檔則給予投資人再次逢低進場的機會。

由於拜登與民主黨未能完全執政，無法再現藍色大潮，在對立加劇的共和黨牽制下，跛腳政府已成定局。市場原先預期的拜登新政策都將因此被打折扣，例如刺激方案規模勢必縮小，可能從民主黨原2.2兆美元降至1兆多美元，後續仍要視疫情擴散速度及經濟衝擊力度等變數。

拜登選前端出的各式財政政策牛肉，也會因共和黨抵制而頻頻卡關，資金已在選前提早押寶的拜登政策受惠股，自然就會面臨商機不如預期的失望性賣壓考驗。倒是加稅難度也跟著提高，市場原擔心美股企業獲利下修的潛在利空就得以解除。

政策的變與不變

往好處想，相較川普輕忽防疫工作，態度一百八十度大轉變的拜登就任後，將有助疫情的控制。拜登選後隨即公布由13人組成的肺炎疫情顧問小組名單，強調上任後將立即優先應對疫情，疫苗上市後也將讓美國人免費施打，同時呼籲所有美國人都戴上口罩。川普所掀起的反全球化貿易大混戰，也將隨川普卸任而終止，取而代之的是重回全球化模式，有助加快全球經濟在疫後的復甦速度。

預期拜登就任後，僅需行政命令即可推行的政策支票將會最快兌現，例如重新加入巴黎氣候協定；建立並發展「新能源」的能效及排放標準，每年透過5千億美元經常性支出來推動100％乾淨能源及零排放車輛；開放美國人民由國外進口處方藥；投資200億美元於鄉村寬頻基礎建設等等。

唯一不變的政策就是反中，壓制中國崛起已是兩黨共識，拜登與川普的差別頂多只差在打中國的力度大小而已。市場期待的華為、中芯等制裁令鬆綁機率，可說是微乎其微。一個世界兩套系統的發展趨勢不變，美國去中化及中國去美化動作將會持續，衍生出的相關轉單商機並不會消失，中美也將會在各自本土積極進行供應鏈本土化，進而創造相關建廠設備的需求商機，對身為中美打工仔的台廠而言，這些都是機會。

台灣半導體商機無限 庫存調整再等等！

晶圓代工龍頭台積電(2330)已開始為中美本土化進行建廠的部署，目前在中國擁有兩座量產的晶圓廠，分別是南京的12吋晶圓廠及松江的8吋晶圓廠。美國亞利桑那州的12吋廠，規劃2021年2月動工，2023年正式裝機試產5奈米、2024年量產，客戶除原供應美國國防精密晶片，進而承接英特爾委外代工大單，可預期月產能有機會比原先規劃的2萬片更高。

瑞銀證券表示，即使是民主黨執政，美國仍將延續半導體保護政策，加上受美中關係緊張影響，已有客戶嘗試將訂單從中國供應鏈分散至台灣晶圓代工廠。原先擔心美國禁令自第四季起對亞洲半導體供應鏈與庫存修正造成衝擊，但從目前市況觀察，供應鏈供需自九月起正逐步改善中。在蘋果與中國品牌手機訂單拉抬下，可能延後半導體的庫存修正時間。

可預期台灣半導體供應鏈在選後，仍將圍繞在轉單、產能供不應求、缺貨、漲價等利多題材，加上庫存調整風險延後，族群有望成為年底法人作帳、市場作夢行情的主軸之一，若近期股價因系統性風險跟著大盤回檔，投資人可擇優逢低承接。

（高適）

文章來源：理財周刊

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