11/13盤前掃描》台股頻創高 誰是大贏家？
投資人屏息以待的美國總統大選於近日告一段落，加上本周新冠疫苗傳捷報，全球股市閃現一波慶祝行情，台股12日開盤再創新高，最高達13,324.86點。由於此次漲勢主要來自低持股及疫情受害股，超前部署的外資成為了大贏家，但國內外股市操盤手及基金經理人卻面露難色，可說是幾家歡樂幾家愁。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
超前部署塑化 選後外資大贏
美國選舉落幕，全球資本市場上演慶祝行情，台股頻創歷史新高且漲幅亮眼，11月上漲675.44點，漲幅5.38％，誰是台股大贏家？根據資料顯示…閱讀全文
特斯拉招手 和碩將赴美設廠
為特斯拉組裝中控台與電控設備後，和碩車用電子事業部業績終於揚眉吐氣，由於特斯拉出貨量爆發，今年下半年特斯拉對和碩下單量倍增、至每月6萬台左右…閱讀全文
索尼、微軟新遊戲機 恐缺貨到明年
產業專家表示，疫情雖然帶動遊戲機需求，但也影響索尼和微軟的生產工作，預期新一代遊戲機缺貨可能持續到2021年…閱讀全文
美股︱疫情襲捲 道指挫317點 三大指數皆墨
11月初的各項利多消息已逐漸冷卻，隨之而來的是疫情四起帶來的擔憂，周三美國新增逾14.4萬例新冠肺炎確診案例，為第八日通報病例數超過10萬人…閱讀全文
車市飆 和泰、裕隆Q3賺很大
裕日車在大陸金雞母發威下，第三季單季飆出EPS 7.21元的佳績，創今年新高，加上同集團的中華車、裕融合力貢獻下，力挺母公司裕隆汽車今年獲利季季高…閱讀全文
王美花：台灣將與美國務院首簽MOU
知情人士表示，這份MOU是台美最高上位的平台，簽署的內容於戰略性、廣泛性的議題，希望將台美經濟對話變成一個常態性的對話機制…閱讀全文