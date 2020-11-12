外資買超56億 電子有撐 台股拉回13,221

台股創高後拉回 金融傳產弱勢收跌40.41點

台股開高震盪走低，指數在早盤創下13324.86點新高後，隨著賣壓出籠壓回，終場收跌40.41點。傳統產業股普遍走弱，金融類股指數也下挫逾1%，影響大盤回檔整理。

台股加權指數今天收在13221.78點，跌40.41點，跌幅0.3%，成交值新台幣2094.48億元。

隨著美國投資人重新擁抱科技股，那斯達克指數漲232.58點，漲幅逾2%，台股市場資金也出現挪移，金融及傳產股走弱。

傳產股中，玻璃類股指數重挫3.1%，運輸類股指數跌2.19%，其餘塑膠及汽車類股指數也同步下挫逾1%。統一第3季每股純益1.26元，年增38.5%，前3季每股純益3.17元，股價收67.5元，漲3.69%，帶動整體食品類股指數漲1.92%，表現相對強勢。

金融類股走勢疲弱，類股指數收跌1.35%。

電子股方面，台積電收458元，漲1元，股王大立光收漲20元，鴻海下午將召開法人說明會，股價收漲0.3元，整體電子類股指數收漲0.11%，表現相對有撐。

分析師王兆立表示，台股量價結構偏多格局不變，短線可能維持類股輪動、震盪偏多走勢，5日均線為市場視為多空分水嶺，是重要觀察指標。此外，疫苗進展與疫情發展也是市場關注重點。

三大法人買超台股57.25億元

台股今天跌40.41點，收在13221.78點，成交值新台幣2094.48億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣57.25億元。

自營商買超8.18億元，投信賣超6.93億元，外資及陸資買超56億元。