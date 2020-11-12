大咖打帶跑無礙中多 台股高檔震盪守13,200

美國總統大選因現任總統川普絕不認輸，使民主黨候選人拜登在大選中勝出入主白宮之路，還有變數？消息面發展除影響美股周三震盪走低外，也使盤後期貨盤臉色鐵青，對台股周四在高檔震盪具負面效應，包括法人、大股東、主力群等市場大咖，多在高檔打帶跑。

不過，受惠權王台積電率半導體族群如聯電、日月光投控與南亞科等力撐人氣，加上被動元件、太陽能、汽車電子、MOSFET及PCB等族群助攻，使指數抗跌韌性仍相對強勁，迄終場的加權股價指數收跌40.41點，報13221.78點，跌幅0.3%，成交2094.48億元。

今甫開市的加權指數13324.86點，再度改寫盤中歷史新天價，之後即呈創新高後的技術性拉回走勢，最低點一度跌破13200點，來到13193.74點，所幸台積電力撐短多，與股王大立光、鴻海、台達電、國巨、統一及亞泥等重量級集團股挹注多方士氣下，得收歛跌勢，力守13200點。

另外，短線表現弱勢的台塑三寶、台泥、遠東新、長榮、聯發科、友達、群創、廣達、仁寶、中鋼、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、元大金與玉山金等權值股，低檔買氣仍大有人在，顯示中多基本面獲認同，對檯面上重量級集團股在高檔持穩輪動仍具正向，後市不必過分悲觀。

台股資深分析師林成蔭指出，就基本面觀察，台股中多無礙，包括全球經濟展望穩定復甦；歐美、大陸、日本、南韓與台灣等製造業PMI（採購經理人指數）持穩向上；加上國內景氣對策訊號也傳來正向展望，係盤勢近期在歷史高檔區，仍老神在在一步一腳印震盪走堅主因。

不過，目前不少轉機股、題材股的波段漲幅已大，本益比相對偏高，使盤勢在高檔震盪，還需密切觀察後續資金面挹注狀況，能否使高檔籌碼形成良性換手循環，若展望是正向，則盤勢穩步趨堅仍審慎樂觀。

林成蔭表示，目前看起來，短中期的市場資金相當充沛，且新冠疫苗若在今年底之前順利出爐，則對景氣觸底的相關產業，包括觀光、航空、住宿、餐飲及飯店等概念股波段向上調整走勢，值密切追蹤。

此外，中美兩國汽車業明顯復甦，無論傳統汽車、電動車、汽車電子或汽車零組件供應鏈等，多逐漸形成盤面焦點，使上市櫃多達百檔車市概念股，近期漲勢蠢動，值持續觀察。