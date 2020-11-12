食品類股一枝獨秀 12檔吃飽喝足

台股今（12日）加權股價指數收盤報13221.78點，跌40.41點，跌幅0.30%，成交量為2,094.48億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計奇鋐、怡利電、淳紳等12檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有11檔，前10名為奇鋐 (3017)、怡利電 (2497)、大東 (1441)、揚明光 (3504)以上4檔漲停，美隆電 (2477)、凱美 (2375)、尖點 (8021)、本盟 (1475)、泰碩 (3338)及捷泰 (6165)。

今日有25檔超過5％跌幅，跌幅前10名有美德醫療-DR (9103)、鈞泰 (6131)以上2檔跌停、陽明 (2609)、天瀚 (6225)、東華 (1418)、建通 (2460)、華冠 (8101)、隴華 (2424)、立德 (3058)及東和 (1414)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、長榮 (2603)、聯電 (2303)、友達 (2409)、陽明 (2609)、聯合再生 (3576) 、友訊 (2332)、華邦電 (2344)、奇鋐 (3017)及新光金 (2888)。

上櫃有21檔5％以上漲幅，其中前10名為淳紳 (4529)、雙鴻 (3324)、勝昱 (4304)、聯光通 (4903)、信紘科 (6667)、元創精密 (3685)、瑞耘 (6532)、其祥-KY (1258)以上8檔皆漲停，光耀 (3666)及建錩 (5014)。

今日上櫃有17檔股票有5％以上的大跌，前10檔尚茂 (8291)、廣錠 (6441)、茂綸 (6227)、陸海 (5603)、永利聯合 (8080)、同致 (3552)、易飛網 (2734)以上7檔跌停，欣大健康 (4198)、臺龍 (6246)及德宏 (5475)。

上櫃成交量前10名為精材 (3374)、金居 (8358)、茂迪 (6244)、雙鴻 (3324)、光洋科 (1785)、佳邦 (6284)、立碁 (8111)、胡連 (6279)、鴻碩 (3092)及同致 (3552)。