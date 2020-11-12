上市、櫃企業營運快報

今（11/12）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.禾聯碩、聲寶及三洋電等家電業上市公司，因空調及冰箱等夏季商品熱賣，第三季及前三季獲利表現亮眼。

禾聯碩第三季EPS高達4.91億元，創單季新高；前三季EPS攀升至10.77元，不單改寫同期新高，也超越去年度EPS為10.73元，穩坐家電業獲利王。

聲寶7月以18億元，將桃園龜山頂湖路6,258餘坪土地及廠房賣給根億建設，第三季認列處分資產利益12.3億元，對EPS貢獻3.3元，本業又獲利，推升第三季EPS達3.78元，前三季EPS攀升至4.57元，全面改寫同期歷史新高。

三洋電第三季空調及冰箱等夏季商品熱銷，第三季EPS達0.55元，前三季EPS從去年同期0.66元增加至1.16元，超越去年度EPS為0.95元，創近9年同期新高。

2.誠品書店公布2020年暢銷榜，榜首為《這世界很煩，但你要很可愛》，鼓勵大家保持心境可愛無畏充滿挑戰的人生，其次為《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》，把複雜難懂的理財知識化繁為簡，《所有溫柔都是你的隱喻》提醒讀者發現自己的好，分居二、三名。

3.塑膠射出機廠富強鑫第3季稅後獲利新台幣0.59億元，創10年來單季高點，每股稅後純益0.41元。富強鑫在手訂單能見度至少一個季度，法人估今年有機會獲利轉盈。

累計今年前3季富強鑫合併營收21.14億元，稅後虧損收斂到620.6萬元，每股虧損0.04元。

4.台股首檔石油槓桿ETF-元大S&P原油正2（00672L），受到「負油價」事件衝擊，淨值大幅下跌至2元以下，達到期信ETF強制清算門檻，11月13日將下市，12日最後交易日，搭上近日國價油價強彈，股價從0.55元低點反彈至0.75元，反彈幅度3成多，然仍無法改變其下市命運。

5.鴻海旗下鴻騰六零八八精密自結第3季淨利6236.8萬美元，年減21.2%，前3季淨利8251.3萬美元，年減54.1%。

觀察下半年，鴻騰先前預期下半年將較上半年強勁，但COVID-19疫情產生的不確定性將持續存在；光通訊模組業務形態的改變，將影響下半年通訊基礎設施業務表現；長期來看行動設備以及汽車、工業及醫療終端市場將持續成長。

6.台北市政府觀光傳播局12日公布台北跨年活動主題「玩轉臺北 和你一起」，由金曲設計師顏伯駿統籌活動視覺，讓跨年串連起城市意象與臺北人的情感，走過受疫情所困的2020年，活動主題更帶出「相聚」的可貴。

同時宣布亞洲天王蕭敬騰2020年將在臺北跨年強勢壓軸登場，以及迷幻王子林宥嘉、超人氣樂團宇宙人、新生代女歌手張若凡等超強歌手也將留在臺北獻唱，一飽歌迷耳福。

7.華宏新技（8240）11日公告第三季財報，面板需求強勁，帶動第三季營收達28.98億元，寫下近5年來的單季高點，不過美元貶值影響獲利，每股盈餘約0.7元，累計今年前三季每股盈餘約1.47元。

第四季面板需求持續暢旺，LCD光學膜片銷售動能可望維持穩健，精密塗佈客戶新產品需求漸增，也有望提高整體獲利表現。

8.國內最大線上基金交易平台基富通成立逾四年，除了平台客戶大幅成長突破16萬人外，平台上「境內基金」交易成長幅度尤其明顯，境內基金每月申購量占比已從原先只有4％，至今已躍升至22％。

基富通董事長林修銘表示，隨著愈來愈多基金投資人習慣透過平台申購基金，帶動基富通客戶在四年間超過16萬人外，平台基金存量(AUM)目前已接近500億元，自成立以來不論開戶數或申購量每一年度都展現強勁的成長力道。

9.明基材(8215)今日與亞洲大學視光學系、馬偕醫護管理專科學校視光學科合作，提供旗下品牌美若康的矽水膠隱形眼鏡產品及專業內容，讓矽水膠隱眼的教育可以深入至第一線專業視光人員養成過程中，攜手傳遞矽水膠隱眼的正確認知與使用習慣，協助培育專業驗光人員。

10.過濾業者旭然(4556)前3季稅後淨利0.29億元、EPS0.69元，分別較去年同期成長37％、33％。旭然稼動率維持高水準，第三季整體毛利率、營業利益率分別達43％、11％，表現皆較去年同期來得好，公司積極調整產品銷售結構，也成為帶動整體獲利結構改善的原因。

11.大魯閣（1432）在兩年接續處分高雄草衙道等逐年擴大虧損之後，終結連八年虧損，第三季終於轉盈EPS來到0.01元，大魯閣為了犒賞股東支持，更致贈回饋金廣邀股東一起打球。

12.中租-KY（5871）董事長陳鳳龍11日獲母校國立成功大學頒發「校友傑出成就獎」，並宣布與成大啟動「大東協實習就業計畫」，產學合作共同培育國際人才。陳鳳龍表示，此計畫每年提供5～10名實習機會，可望為公司培育國際市場生力軍。