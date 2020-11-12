今日焦點股 重點摘要

今（11/12）日熱門焦點股如下：

（1）怡利電子提高抬頭顯示器（HUD）和先進駕駛輔助系統（ADAS）等較高毛利產品占比，法人估到明年HUD業績可望倍增，整體毛利率成長可期。

該股今甫開市跳高大漲，未幾即強勢攻頂，報22.7元，漲幅9.93%，表現搶眼。

本土法人指出，怡利電子積極開發新世代HUD產品，今年進入轉型期，公司從車載主機轉型朝向提高ADAS和HUD產品比重，可望明顯帶動毛利率表現。

法人預期，怡利電子明年在HUD產品業績成長性可看倍增，車載主機新專案從明年下半年開始估每月可有新台幣億元貢獻，ADAS每月業績持穩。

展望產品業績比重，法人預估明年HUD占怡利電子整體業績比重可到4成，車載主機約3成到4成，ADAS占比約2成。

怡利電子自結10月合併營收新台幣1.67億元，較去年同期小幅增加0.92%，累計今年前10月自結合併營收12.5億元，較去年同期18.82億元減少33.5%。

第3季合併營收4.12億元，毛利率21.92%，本業虧損2224萬元，稅後虧損243.6萬元，每股稅後虧損0.02元；累計前3季稅後虧損9197萬元，每股稅後虧損0.77元。

從前3季產品銷售組合來看，抬頭顯示器占30%到35%、車載影音導航主機占20%到25%、環景系統10%到15%、倒車攝影10%到15%、後座娛樂系統10%到15%、先進駕駛輔助系統10%到15%、其他5%到10%。（中央社）

（2）不鏽鋼廠建錩(5014)第三季獲利明顯成長，單季轉盈，並帶動前三季轉盈，前三季每股淨利0.59元，帶動股價強攻漲停。

建錩公布財報，前三季營收99.2億元，受惠鎳價及不鏽鋼價上漲，第三季本業賺逾1.3億元，並帶動前三季本業轉盈，前三季營業淨利7637萬元，加上業外利益，前三季歸屬於母公司累計淨利9748萬元，每股淨利0.59元。

建錩第一季受疫情影響銷售以及不鏽鋼價下跌，單季每股淨損0.67元；第二季隨著疫情和緩，單季約損平，上半年每股仍虧損0.65元。在第三季受惠銷售以及產品價格轉漲帶動，不但單季賺逾1.2元，且挹注前三季轉盈，前三季每股淨利0.59元。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：昨突破月線糾結，今早人氣升溫，股價漲近4%、突破60關。

2.台積電(2330)：昨外資、自營商聯手轉買超，加上昨夜ADR漲3.67，今早股價續漲至463.5元。

3.怡利電(2497)：WHUD攻陸添薪，昨獲外資轉買超，今早放量攻漲停22.7元，奪汽車股人氣王。

4.辣椒(4946)：前三季每股虧損1.39元，較去年同期的虧損3.09大幅縮減，早盤股價量增價漲，漲幅一度達9%。

5.揚智(3041)：甩外資連2日賣超，低檔買單敲進，早盤反彈漲逾4%，突破所有短均。

6.愛普(6531)：轉攻高毛利漸入收割期，前3季每股賺3.21元，股價高漲近5%，重返半年線。

7.華通(2313)：美系新機續放量，營運吃補丸，晨盤走揚漲逾2.5%。

8.凱美(2375)：Q3本業獲利創新高，前3季每股賺2.39元，賺贏去年全年，早盤帶量高漲逾6%。

9.曜越(3540)：Q3每股賺3.23元，外資昨回補，早盤漲逾6%，收復短均、月線。

11.奇鋐(3017)：前3季每股賺3.97元，賺贏去年全年，早盤挾量漲逾5%。

12.佳世達(2352)：Q3每股賺1.04元，登12年來單季新高，早盤漲逾3%，觸及前波高點。

13.統一(1216)：前3季獲利180億元，早盤漲逾2%。

14.鮮活-KY(1256)：前3季每股賺18.23元，超車去年全年，早盤漲逾4%，登1年來新高。

15.台揚(2314)：買盤點火，股價連二彈，早盤衝高7%，追平前高25.9元。

16.台通(8011)：前三季每股虧損0.1元，獲外資連2買，股價走揚2%，呈現日K連4紅。

17.冠星-KY(4439)：前三季賺逾1股本，登紡織股每股獲利王，今彈升5%，跳上半年線。

18.智邦(2345)：Q3獲利創次高，晨盤急漲6%，攻克半年線。

19.智易(3596)：前三季每股賺5.8元，早盤挾量衝高8.5%，收復百元及月線。

20.尖點(8021)：Q3獲利創19季新高，繼昨日放量攻頂後，早盤續飆高7.5%，寫3年半高價。

21.雙鴻(3324)：10月營收為11.53億元，年增24.59%，獲投信連5買，今放量揚升3%，衝上天價252元。

(時報資訊)

（4）大成鋼(2027)第三季仍虧損，前三季每股淨損0.83元；因美國商務部10月宣布對德國等18國進口鋁板捲產品，祭出反傾銷措施，預期大成鋼可望受惠，投信持續買超支撐股價。

大成鋼公告前3季合併財報，營收428.07億元，營業淨利3.3億元，第3季受惠不鏽鋼價格回升，本業轉盈，並扭轉上半年本業虧損的狀況；但業外虧損拖累，前三季歸屬於母公司淨損10.31億元，基本每股虧損0.83元。其中，第三季每股淨損約0.07元，相對上半年單季明顯收斂。

大成鋼本波股價強勢上攻。投信買盤點火，近20日，投信共買超大成鋼近2.8萬張，周三仍買超300張。

美國商務部10月宣布對德國等18國進口鋁板捲產品，祭出反傾銷措施，預期將有助於美國鋁板供需狀況，大成鋼為全美最大鋁捲板通路商，將不會受到反傾銷稅率干擾，營運可望因此受惠。

美國公布對18國進口鋁捲板反傾銷初判稅率，預期美國市場將出現每年50萬噸供需缺口，在美國本土供給產量有限下，將有機會將啟動一波漲價，美國最大鋁捲板通路商大成鋼將可望受惠。

大成鋼是美國最大鋁捲板通路商，占營收比重約55-60%，目前每個月出貨約1.5-2萬噸，預料在上述政策帶動明年出貨量回升至2.5-3萬噸，若加上漲價效應，有利大成鋼明年獲利比今年谷底明顯成長。（時報資訊 沈培華）

（5）晶圓代工廠台積電股價持續攀高，早盤達新台幣463.5元，創近1個月新高價，市值突破12兆元關卡，達12.01兆元。

蘋果（Apple）推出搭載自主研發晶片M1的Mac新產品，加上英特爾（Intel）處理器委外代工趨勢日益明朗，法人預期台積電營運可望受惠，晶圓代工龍頭地位穩固，業績將可穩健成長，多家外資給予600元以上目標價。

台積電美國存託憑證（ADR）攀高至90.88美元，漲3.67%，在買盤湧入下，台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣463.5元，漲6.5元，市值增加1685億元，攀高至12.01兆元，貢獻大盤約55點。

據統計，台股盤中零股交易自10月26日上路以來，至11月11日的13個交易日中，台積電有多達12個交易日高居盤中交易成交金額最大的個股，為小資族的最愛。

台積電股價表現也不讓小股東失望，自盤中零股交易上路以來，台積電股價從452元，攀高至463.5元，漲11.5元，漲幅約2.54%；盤中買進台積電零股的小資族，若持股至今仍未賣出，都處於獲利狀態。（中央社）