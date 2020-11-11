11/12盤前掃描》無懼MSCI連七降 台股挺進
MSCI於11日公布權重調整，台股遭調降0.33個百分點，成為「最大苦主」，然而台股近日不僅將萬三變地板，更是在11日力抗利空消息、一舉衝破天花板，高高收在13,262點，再寫新猷，突顯出MSCI調整對外資看台股觀點影響有限 。
工商時報為您精選今日必知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
不甩MSCI連七降 台股漲翻天
回顧台股在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數上，已連七次被MSCI下調權重，本次在MSCI全球新興市場指數中，還是權重被調降最多的國家…閱讀全文
華碩大驚喜 第三季海賺百億
增幅最大的電競NB年增達85％、一般消費型NB增長25％，過往基期偏低的商用NB更有123％的年成長，拉抬華碩單季在PC業務的營收年增達36％…閱讀全文
蘋果M1處理器 採台積5奈米
M1是業界第一顆採用5奈米製程打造的個人電腦處理器，在低功耗晶片中，配備全球最快CPU核心、全球最強每瓦CPU效能、全球個人電腦中最快的整合式GPU…閱讀全文
瑞銀喊台積625元
投信投顧公會理事長張錫11日再度喊台股上看20,000點之際，亦看好最大推手權值王台積電，股價將上看700元，助攻台股於2022年攻克20,000點…閱讀全文
美股︱科技股強勢上漲 那指勁揚逾2%
聯準會（Fed）官員向媒體透露，輝瑞疫苗的好消息雖然為全球股市注入了一劑強心針，但遠水救不了近火，經濟復甦並非立刻到來…閱讀全文
國際油價續揚 塑化連漲拚翻身
受惠美國石化原料重鎮受颶風襲擊後供給受阻，上游原料乙烯、下游為聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）報價大漲，台塑化收益吃補…閱讀全文