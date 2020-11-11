瑞銀證券指出，英特爾CPU委外代工趨勢愈來愈明朗，台積電受惠程度最高，將推測合理股價由475元，直接拉升至外資圈最高的625元，驚艷市場。投信投顧公會理事長張錫11日再度喊台股上看20,000點之際，亦看好最大推手權值王台積電，股價將上看700元，助攻台股於2022年攻克20,000點。

張錫曾在7月初表示，台股具有三大優勢「基本面好、殖利率相對高、匯率強」，2021年台股可挑戰20,000點，果然，台股今年接連過關斬將，成功突破12,682點及萬三大關，11日收13,262點，再度改寫歷史新高。

他表示，雖然2021年可能還看不到台股達陣20,000點，但聯準會到2022年都不升息，市場資金氾濫，2022年很有機會攻上20,000點；權值王台積電目前評價也不高，2021年股價上看600元，市場估計，2022年每股純益（EPS）可達29～30元，以25倍本益比估計，則上看700元。

瑞銀台灣論壇才剛號召300～400組機構法人熱情與會，透過線上模式與企業進行交流，台積電也是出席企業的座上嘉賓，亞太區半導體分析師林莉鈞旋即將台積電合理股價升到625元，躍居市場最高，頗有打鐵趁熱之勢，也展現新研究團隊的新風格與氣象。

除了瑞銀之外，賦予台積電「6」字頭高檔推測股價估值的大型研究機構，還有廣發證券的611.5元，以及里昂、匯豐、凱基投顧的600元。

台積電向來肩負引領台股創高重任，7月底便以466.5元歷史紀錄替台股指路，加權指數這次再刷新高，台積電卻未先一步創高，令市場頗感詫異。法人認為，這是因為疫苗傳出利多消息後，市場部分資金開始獲利了結電子股，加上台塑四寶狂奔，傳產次族群領頭羊法說亦亮眼，使投資風向開始有點向非科技股傾斜所致。

瑞銀證券指出，從歷史經驗出發，台積電一旦在某些製程上取得重大成功（如：28奈米），因部分客戶對該製程黏著度高，導致接下來的製程（如：20、16奈米）產量通常沒那麼強勁；鑒於5G智慧機放量，推升台積電7奈米製程大獲成功，部分法人或許擔憂5奈米製程的需求與規模不會那麼大。

但是，瑞銀強調「這次很不一樣」，由於高效能運算（HPC）需求極強，台積電憑藉英特爾委外代工商機、超微（AMD）、Nvidia與Apple Silicon訂單助威，5奈米市場規模將比7奈米來得更大，瑞銀並預期，5奈米晶圓代工產能至2021年下半年將來到每月18萬片，超越7奈米製程的15～17萬片。