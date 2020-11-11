京鼎前三季每股大賺11.57元

半導體設備及材料備品廠京鼎（3413）11日公告第三季財報，單季每股淨利4.03元符合預期，累計前三季每股淨利達11.57元，賺逾一個股本。京鼎第四季營運進入淡季，營收表現恐較上季下滑，但半導體大廠持續進行先進製程投資，明年資本支出維持高檔，京鼎對明年展望維持樂觀看法。



京鼎第三季合併營收26.54億元與上季持平，與去年同期相較成長50.4％，平均毛利率季減3.2個百分點達25.6％，與去年同期相較增加2.1個百分點，營業利益季減17.5％達4.48億元，與去年同期相較成長逾1.1倍，歸屬母公司稅後淨利達3.33億元，較第二季減少14.0％，與去年同期相較大幅成長91.4％，每股淨利4.03元。



京鼎前三季合併營收73.97億元，與去年同期相較成長47.2％，平均毛利率年增4.1個百分點達26.1％，營業利益12.66億元，與去年同期相較成長逾1.6倍，歸屬母公司稅後淨利達9.57億元，與去年同期相較成長逾1.5倍，每股淨利11.57元，等於前三季獲利已賺逾一個股本。



受惠於晶圓代工廠強勁拉貨動能，帶動美系半導體設備大廠訂單湧入，前三季獲利表現不錯，不過，第四季仍有傳統淡季效應，所以法人預估京鼎第四季營收將較第三季下滑，預計要等到明年第二季之後，營運表現才會再進入新一波成長循環。法人看好京鼎明年營收表現有機會超過百億大關。京鼎不評論法人預估財務數字。



京鼎日前舉行竹南新廠動土典禮，京鼎董事會通過投資金額10億元，預計明年第四季完工啟用，後年第一季開始試產，看好3年內產能效益將逐步呈現，可望創造400個就業機會。



京鼎表示，竹南新廠擴建是看好備品商機，在竹南打造智慧工廠。新廠基地面積達4,412平方公尺，地上8層及地下3層，京鼎董事會已通過10億元資本支出，預期能提供品質優異、穩定性佳、具有價格優勢的產品，同時提升竹南廠在半導體關鍵零組件垂直整合製造能力，提供客戶更完整的技術及交貨能力，合作開拓更大商機。