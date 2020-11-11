700點噴出沒賺到 散戶敗在哪？專家1句警告

台股大盤今（11日）大漲180點，成交量2,390億元，指數突破前天的歷史高點13,149點，今天開平走高並收在當日最高，再度寫下台股的歷史新篇章，收盤價13,262點成為新高點！

不過在10月底時，有多少人用技術分析，認為當時的台股已經轉空，我相信，如果你是本專欄的讀者，或是我個人社群的資深粉絲，你會知道我常常強調使用技術分析，在現在的時空背景，會存在很大的「盲點」！

各位回想一下，8月20日與9月24日，指數放量大跌收長黑K時，有多少人恐慌認賠，殺低一堆好股票，並且說後續的反彈存在量價背離，台股再上萬三已經無望了，應該要大舉放空，結果呢？台股11月開門連六長紅，僅用八個交易日就大漲716點並創下歷史新高，連日站穩萬三之上，成交量也連三日至少有2,100億以上，全部都回來了！如果僅用技術分析，很可能會被多空雙巴，然後錯過太多的獲利好機會。

在十月份時，我給出台股的大方向，指出在美國大選的不確定性消失之後，台股只有一個明顯的方向，就是向上，台股會「倒吃甘蔗」，而且越吃越甜。在10月21日那篇專欄中《iPhone12出貨狂爆 竟有人看走眼？專家爆台股天價新推手》指出蘋果第二波預購會比市場預估的好，iPhone12 Pro Max出貨佔比不會只有一般預估的20%，按照我的分析，市場會低估至少1,100萬支出貨量，總出貨量至少會有8,000萬支以上，結果第二波預購量出奇的好，電信商紛紛傳來捷報，是去年iPhone11 Pro Max預購量的三倍，如我所料。

今年三月以來的多頭，走的是資金行情再加上台股的基本面優勢，不只蘋果新機這個利多在發酵，近期PS5在11月12日首波開賣，也會預期大熱賣並帶動相關電子供應鏈。而資金行情，國內最新2年期公債標售寫下0.137%的新低，暗示市場上的資金真的太氾濫，低利率的情況下，很多人用1%多的利率借資金，投資3%以上殖利率的ETF或績優股票，在這樣的時空背景下，台股怎麼會跌呢？所以說，輕舟已過萬重「三」，但是一山還有一山高，台股後勢樂觀期待。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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（中時新聞網 吳美觀）

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