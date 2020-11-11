11月11日一分鐘強弱勢股

11月11日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

友訊

(2332)

10

Q3每股賺0.46元，終結連6季虧損局面；外資連日站買方

尖點

(8021)

9.84

旺季進補、減虧奏效，獲利季增逾5成，Q4鑽針等維持動能

國際中橡

(2104)

9.83

投信轉進、買超282張；Q3 EPS 0.52元，扭轉連3季虧損

興勤

(2428)

9.7

隨產品組合持續改善，Q3繳三率三升佳績，財報再寫新紀錄

台翰

(1336)

9.68

Q3本業由虧轉盈，前3季EPS達2.82元，對Q4審慎樂觀

訊芯-KY

(6451)

9.67

毛利率36.28%，創27季來單季次高，Q3獲利創17季高點

胡連

(6279)

9.6

Q3獲利回溫，本季旺季效應可期，股價狂飆、叩百元大關

銘鈺

(4545)

9.4

近3日成交量暴增，昨急拉長紅K；Q3終結連2季虧損

捷泰

(6165)

9.34

攻直播、入主浪LIVE，10月營收年增千倍，明年再戰高

萬海

(2615)

8.89

全球海運市場需求強勁，近洋線轉熱，H2營運可望較H1好

製表：方歆婷

11月11日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

東碩

(3272)

9.98

短均全下彎，與季線交叉向下，技術面不妙，股價跳空下跌

廣錠

(6441)

9.91

股價恐有過熱之虞，日前觸歷史新高後，引獲利賣壓出籠

陸海

(5603)

9.83

10月交易創歷史大量，日Ｋ漲多拉回，破月線短線賣點

申豐

(6582)

9.8

疫苗問世露曙光，防疫概念股黯然失色，股價連日跳水

安集

(6477)

9.59

逾10日遭列警示股；股價高檔震盪，獲利了結賣盤調節

聚隆

(1466)

7.98

美製藥廠疫苗傳佳音，衝擊防疫概念族群，口罩股首當其衝

岱宇

(1598)

7.59

入列MSCI小型指數成分股，惟疫苗可望問世，衝擊股價

碩禾

(3691)

7.18

前3季獲利1.41億元，年減逾47％，每股盈餘2.24元

美德醫療-DR

(9103)

7.1

股價自9月起回檔，疫苗佳音再衝擊，股價跌破半年線

緯穎

(6669)

6.35

Q3 EPS 12.84元創單季歷史新高，惟利多引獲利了結賣壓

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組