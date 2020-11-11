11月11日一分鐘強弱勢股
11月11日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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友訊
(2332)
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10
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Q3每股賺0.46元，終結連6季虧損局面；外資連日站買方
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尖點
(8021)
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9.84
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旺季進補、減虧奏效，獲利季增逾5成，Q4鑽針等維持動能
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國際中橡
(2104)
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9.83
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投信轉進、買超282張；Q3 EPS 0.52元，扭轉連3季虧損
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興勤
(2428)
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9.7
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隨產品組合持續改善，Q3繳三率三升佳績，財報再寫新紀錄
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台翰
(1336)
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9.68
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Q3本業由虧轉盈，前3季EPS達2.82元，對Q4審慎樂觀
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訊芯-KY
(6451)
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9.67
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毛利率36.28%，創27季來單季次高，Q3獲利創17季高點
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胡連
(6279)
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9.6
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Q3獲利回溫，本季旺季效應可期，股價狂飆、叩百元大關
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銘鈺
(4545)
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9.4
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近3日成交量暴增，昨急拉長紅K；Q3終結連2季虧損
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捷泰
(6165)
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9.34
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攻直播、入主浪LIVE，10月營收年增千倍，明年再戰高
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萬海
(2615)
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8.89
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全球海運市場需求強勁，近洋線轉熱，H2營運可望較H1好
製表：方歆婷
11月11日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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東碩
(3272)
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9.98
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短均全下彎，與季線交叉向下，技術面不妙，股價跳空下跌
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廣錠
(6441)
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9.91
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股價恐有過熱之虞，日前觸歷史新高後，引獲利賣壓出籠
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陸海
(5603)
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9.83
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10月交易創歷史大量，日Ｋ漲多拉回，破月線短線賣點
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申豐
(6582)
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9.8
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疫苗問世露曙光，防疫概念股黯然失色，股價連日跳水
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安集
(6477)
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9.59
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逾10日遭列警示股；股價高檔震盪，獲利了結賣盤調節
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聚隆
(1466)
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7.98
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美製藥廠疫苗傳佳音，衝擊防疫概念族群，口罩股首當其衝
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岱宇
(1598)
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7.59
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入列MSCI小型指數成分股，惟疫苗可望問世，衝擊股價
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碩禾
(3691)
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7.18
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前3季獲利1.41億元，年減逾47％，每股盈餘2.24元
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美德醫療-DR
(9103)
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7.1
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股價自9月起回檔，疫苗佳音再衝擊，股價跌破半年線
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緯穎
(6669)
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6.35
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Q3 EPS 12.84元創單季歷史新高，惟利多引獲利了結賣壓
製表：方歆婷
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