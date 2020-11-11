11月11日一分鐘強弱勢股

股價恐有過熱之虞，日前觸歷史新高後，引獲利賣壓出籠

逾10日遭列警示股；股價高檔震盪，獲利了結賣盤調節

美製藥廠疫苗傳佳音，衝擊防疫概念族群，口罩股首當其衝

美德醫療-DR (9103)

7.1