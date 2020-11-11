鮮活果汁Q3好甜！ 單季賺逾一股本

鮮活果汁-KY（1256）11日公布財報，第三季合併營收為新台幣14.33億元，年增29.35％；歸屬於母公司稅後淨利3.93億元，年增111％；每股稅後盈餘11.62元，是去年同期5.5元的兩倍之多。營收、獲利、EPS全數創下單季歷史新高，且光是第三季就賺逾一個股本，表現相當亮眼！

此外，鮮活累計前三季合併營收27.08％，年減4.57％；歸屬於母公司稅後淨利6.17億元，年增33.45％；每股稅後盈餘18.23元，不僅明顯高於去年同期的13.66元，更已超越去年全年獲利。法人估，鮮活全年可望首度挑戰賺逾兩個股本！

針對獲利成長動能，主要是高毛利產品挹注。鮮活表示，受惠高毛利的果粒類產品比重提升，第三季毛利率高達48.9％，比去年同期的39.56％，高出9.34個百分點；前三季毛利率達45.86％，也高於去年同期的38.69％。

鮮活指出，該公司憑藉研發優勢，從產品風味、形狀與顏色等，開發出果粒類系列新品，受到市場歡迎，加上伴隨重視新鮮健康與口感的新式茶飲市場發展趨勢，成功推升營運表現。

展望後市，鮮活表示，該公司下半年起，單月合併營收較去年同期已轉正，並在8、9兩個月連續創下新高，未來仍將持續開發新品、拓展新客戶，營運可望穩健發展。

鮮活成立於1998年，是專業生產濃縮果汁飲品原物料供應商，生產非包裝的現調果汁風味飲品原料，主要產品為果汁、果粒、果粉，主要銷售客戶為中國大陸各地區區域經銷商、連鎖餐飲業者及食品加工廠等。