外資買超153億 台股軋空手仰看萬四

買盤湧入金融塑化 台股收13262點再創歷史新高

不畏美科技股大跌，台股電子股止穩，權值王台積電更帶領指數創高，加上傳產、金融股也大漲，終場指數收在最高點13262.19點，再創歷史新高。

加權指數終場收在13262.19點，大漲180.47點，漲幅1.38%，成交值新台幣2390.5億元。8大類股齊揚，其中泥窯、塑化、造紙、金融類股漲勢最強，電子股也止跌回穩。

受惠油價大漲，台塑四寶股價齊揚，台塑化收92.2元，大漲7.21%。南亞、台塑、台化上漲3.65%至5.12%。

權值王台積電收457元，上漲1.33%。股王大立光盤中一度跌破3300元關卡，但收3310元。鴻海收81.6元。

金融類股指數上漲2.33%，領漲的富邦金更大漲4.47%，華南金、國泰金也上漲逾2%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，原本擔心美科技股重挫，衝擊今天台股行情，但在傳產股走強同時，電子股能夠止穩，不至拖累盤勢；若今天最落後的傳產、金融股補漲，能走出一波行情，指數有機會往13400至13500點續漲。

黃國偉指出，傳產股今年上半年受疫情衝擊最大，但下半年好轉，第4季、明年第1、2季財報數據可望大幅成長，營收甚至可能年增2成以上。因此，除非指數接下來連續急漲，否則有基本面支撐，應可帶動指數再創新高。

他說，因有疫苗可望成功上市消息，短線選股可以考慮傳產、金融股，但電子股仍可留意非筆電族群，因5G、半導體產業趨勢向上未變。

另外，八大類股漲跌幅：泥窯股漲2.74%、食品股漲1.25%、塑化股漲3.16%、紡織股漲0.99%、機電股漲0.78%、造紙股漲2.16%、營建股漲1.21%、金融股漲2.33%。

委買張數1718萬6939張，委賣張數1234萬9755張，成交張數814萬3352張。

收盤時上漲647家，下跌240家，持平74家。

成交量前5名個股為長榮、元大台灣50反1、群創、富邦VIX、友達。

漲幅前5名個股為街口布蘭特油正2、隴華、友訊、羅昇、尖點。

跌幅前5名個股為申豐、安集、天瀚、聚隆、華冠。

三大法人買超台股196.95億元

台股今天漲180.47點，收在13262.19點，成交值新台幣2390.50億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣196.95億元。

自營商買超47.33億元，投信賣超4.29億元，外資及陸資買超153.91億元。

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