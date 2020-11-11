上市、櫃企業營運快報

今（11/11）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.針對國內40多家獨立書店在臉書紛絲團串聯抗議momo書店雙11價格下殺到66折，富邦媒11日回應表示，momo重視書市的發展，2017年年底《momo書店》開館上線，以提供消費者便利的購物管道，並積極投入與嘗試多元的書籍推廣，致力於將好書推薦給更多的消費者們。

2.櫃買中心11月11日將召開上櫃審議委員會，審議台灣微創醫療器材公司（6767）申請上櫃案。

台灣微創醫療器材公司是以科技事業申請上櫃，主要從事脊椎植入物相關醫療器材之研發、製造及銷售。

台灣微創醫療器材公司108年營收為7,526萬元，稅後淨利為712萬元，每股盈餘為0.30元。109年上半年營收為4,627萬元，稅後淨利為2,107萬元，每股盈餘為0.80元。

3.台航（2617）第三季獲利0.72億元，EPS0.17元，較第二季獲利1.10億元，EPS0.26元減少，是因為巴拿馬子公司匯回5千萬美元資金被扣8％，4百萬美元的稅，這筆款項將用來建造新船等，未來可獲4％的退稅。

第四季獲利將可恢復正常，且預定賣出的1艘舊船，法人估約有2百餘萬美元的賣船利益。

4.大立光(3008)擴產腳步未因遭遇短期營運逆風放緩！針對台中工業區內兩塊已購入的土地，大立光公告發包給德昌營造(5511)及麗明營造，金額分別為38.17億元及22.39億元，大立光表示，兩處新廠預計在2024年完工。

5.麗清(3346)公布第3季合併營收12.54億元，營業利益0.42億元，稅後淨利0.57億元，每股盈餘0.75元，單季營收與獲利都創歷史同期新高；累計前3季合併營收29.66億元，營業淨損0.86億元，稅後淨損0.5億元，每股虧損0.66元。

6.喬山(1736)第3季合併營收74.8億元，季增32.8%，年增21.4%；單季每股盈餘1.49元。

第4季進入到健身器材銷售旺季，預期喬山家用市場營收會持續擴大，肺炎疫苗即將問市的好消息可望帶動商用市場加速復甦，以及緊接而來的拉貨潮，加上公司在年底加大熱銷產品行銷力度，預估第四季營收會再攀高。

7.凌巨（8105）第三季合併財報數據，營收為17.85億元，較上季成長0.2％，營業毛損為8.9億元，毛損率為0.5％，營業淨損為2.61億元，稅後淨損為3.05億元，每股虧損為0.69元，每股淨值為16.75元。

累計前三季合併營收為51.24億元，合併營業毛利及毛利率分別為1.10億元及2.1％，合併稅後淨損為6.45億元，每股虧損為1.46元。

8.衛生福利部食品藥物管理署為因應新冠肺炎防疫所需，支持國內新冠肺炎(COVID-19)疫苗產品研發，建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，供有意願參與COVID-19疫苗臨床試驗的民眾上網登記。

民眾登記資料將提供疫苗研發廠商或試驗機構，期能加速疫苗臨床試驗進行。本平台將於109年11月11日至109年11月30日開放登記，希冀登記人數可達2萬人以上，以儘早達成國產疫苗國產國用的目標。

9.英業達（2356）旗下英華達11日宣布，其自有品牌「全家寶」與廣和順旗下居家照護媒合平台「家天使」， 共同攜手打造即時資訊化照護服務，提供家人及照護服務人員能即時掌握個案的生理量測數據，提供最佳的照護服務品質。

10.鞋用需求復甦增溫，三芳（1307）第三季獲利翻倍躍進，營運擺脫虧損，單季EPS0.25元；前三季61.75億元，營業利益2.79億元，稅後盈餘1.24億元，EPS0.31元。伴隨大陸、國際運動品牌訂單增溫加持，營收連五個月攀揚，10月營收8.41億元，連續二個月站上8億元水準。

11.日盛投顧於11日在集思台大會議中心舉辦「2021年投資展望會」，針對總體經濟、後疫情時代的傳產聚焦、先進封裝商機與版圖變化的電子產業等趨勢話題，與投資人進行研討，讓投資人掌握先機，贏在起跑點。

日盛投顧認為，美國總統大選白熱化，成了目前市場最大潛在風險，選後，美國國內產業政策以及外交政策亦是投資人關注焦點，相關產業鏈的調整勢必要更快更敏銳。

日盛投顧表示，2020年雖全球經濟面臨疫情衝擊，但在各國政府和央行加大財政和貨幣刺激下，全球經濟呈現穩步復甦，加上疫苗研發持續進行，市場普遍預期，明年可望進入量產，有助進一步控制疫情。

12.國光生科（4142）受惠流感疫苗出貨高峰，第三季營收6.18億元，季增879.26％、年成長21.89％，毛利率45.19％，年增4.37％，營利率22.24％，年增2.19％，雙雙轉正，稅後純益1.6億元，EPS0.38元。第四季為傳統出貨旺季，為營收高峰期，數字可望再攀高峰，前景看好。

13.被動元件廠大毅第4季營運估傳統淡季因素，業績可能小幅季減，目前產品價格持平，明年大環境可望成長，明年通訊和車用占比可望提升。

大毅今天下午舉行線上法人說明會，展望未來發展策略，大毅指出產品著重小型化、利基化、高規格，朝向高精密微型和高可靠度產品開發，公司也積極布局5G應用。

14.行政院環保署11日召開環評大會，針對台泥花蓮和平廠金昌石礦開發案的環境現況差異分析及對策檢討報告（以下簡稱環現差）進行審查，環評委員討論後決議修正通過。台泥指出，金昌石礦後續將依法於環保署正式公告後復工。

15.全球遊輪旅遊復甦漸露曙光，全球知名豪華遊輪品牌公主遊輪宣布2021年台灣市場布局，將由藍寶石公主號以基隆為母港回歸臺灣市場。

公主遊輪行銷總監陳欣德表示，公主遊輪初步規劃明年4至8月營運國內跳島航線（金門、澎湖與馬祖，若屆時國際疫情減緩及旅遊禁令解除，將調整布局並增加國際日韓航線。）

16.台灣虎航11日舉辦機上新品發表會，由台灣虎航董事長陳漢銘及總經理張明瑋共同宣布將推出全新中間隔一個座位，並且有間隔墊的「虎大位(tiger plus)」，以及與台灣鹽酥雞合作研發推出的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，除了提供旅客更為舒適的座位選項外，還能夠在3萬英呎的高空中品嘗到最正宗的台味鹽酥雞！

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