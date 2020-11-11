神股落神壇？盤中零股交易洗牌
為活絡台股吸引年輕族群入股市，台灣股市於10月26日正式啟動盤中零股交易，吸引大量小資族群搶先下單，在經歷兩周的震盪後，盤中零股交易的熱門標的出現了意外的洗牌。
在第一周穩坐盤中零股交易之王的「護國神山」台積電，在經歷逾兩周的廝殺後硬是被玉山金、鴻海給擠下王位直落第三順位，11月11日的成交股數為176,243與鴻海的176,914相近，但兩者都被玉山金的190,904成交股數狠甩，根本看不見前者的車尾燈。
但若以成交金額排列，台積電是以80,118,849的天價輾壓前兩名高成交的玉山金與鴻海。
此外，第一周強力飆股合一已不見蹤影，同樣的，首日的熱門零股敦泰、長榮、第一金、台泥、聯電經歷多次洗牌後失寵；儘管2020年金融股激烈動盪，但仍是投資人的心頭肉，其中金融股的元大金、華南金、台新金皆入列，而有國民ETF之稱的元大台灣50仍穩穩的站穩前10之中。
在11月11日台股盤中零股交易，總成交股數為5,515,110，成交筆數52,591，成交金額450,750,616與首日的363,183,111相比已增長了24%。
盤中零股交易 11月11日十大熱門標的
|代號
|名稱
|成交股數
|成交筆數
|成交金額
|2884
|玉山金
|190,904
|1.263
|5,019,503
|2317
|鴻海
|176.914
|1.103
|14,328,165
|2330
|台積電
|176,243
|4.171
|80,118,849
|2885
|元大金
|1,036
|1,036
|2,703,674
|2375
|凱美
|607
|607
|6,755,806
|2002
|中鋼
|792
|792
|2,678,126
|0050
|元大台灣50
|113,703
|1,104
|12,310,590
|2887
|台新金
|87,903
|588
|1.164,249
|2834
|台企銀
|83,225
|433
|832,114
|2880
|華南金
|71,323
|488
|1,310,599
資料來源：臺灣證券交易所 整理：何思瑤
盤中零股交易在10月底正式上線，促進資本市場年輕化，初入股市的小資族們應該要注意甚麼？哪些股票最受零股交易歡迎？券商優惠有哪些？風險該如何避免？請看以下報導。
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