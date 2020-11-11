神股落神壇？盤中零股交易洗牌

為活絡台股吸引年輕族群入股市，台灣股市於10月26日正式啟動盤中零股交易，吸引大量小資族群搶先下單，在經歷兩周的震盪後，盤中零股交易的熱門標的出現了意外的洗牌。

在第一周穩坐盤中零股交易之王的「護國神山」台積電，在經歷逾兩周的廝殺後硬是被玉山金、鴻海給擠下王位直落第三順位，11月11日的成交股數為176,243與鴻海的176,914相近，但兩者都被玉山金的190,904成交股數狠甩，根本看不見前者的車尾燈。

但若以成交金額排列，台積電是以80,118,849的天價輾壓前兩名高成交的玉山金與鴻海。

此外，第一周強力飆股合一已不見蹤影，同樣的，首日的熱門零股敦泰、長榮、第一金、台泥、聯電經歷多次洗牌後失寵；儘管2020年金融股激烈動盪，但仍是投資人的心頭肉，其中金融股的元大金、華南金、台新金皆入列，而有國民ETF之稱的元大台灣50仍穩穩的站穩前10之中。

在11月11日台股盤中零股交易，總成交股數為5,515,110，成交筆數52,591，成交金額450,750,616與首日的363,183,111相比已增長了24%。

盤中零股交易 11月11日十大熱門標的

代號 名稱 成交股數 成交筆數 成交金額 2884 玉山金 190,904 1.263 5,019,503 2317 鴻海 176.914 1.103 14,328,165 2330 台積電 176,243 4.171 80,118,849 2885 元大金 1,036 1,036 2,703,674 2375 凱美 607 607 6,755,806 2002 中鋼 792 792 2,678,126 0050 元大台灣50 113,703 1,104 12,310,590 2887 台新金 87,903 588 1.164,249 2834 台企銀 83,225 433 832,114 2880 華南金 71,323 488 1,310,599

資料來源：臺灣證券交易所 整理：何思瑤