新冠疫苗見曙光 19檔激勵而上

台股今（11日）加權股價指數收盤報13262.19點，漲180.47點，漲幅1.38%，成交量為2,390.50億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計燦星網、愛普、優盛等19檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有31檔，前10名為隴華 (2424)、友訊 (2332)、羅昇 (8374)、尖點 (8021)、怡利電 (2497)、國際中橡 (2104)、太空梭 (2440)、威致 (2028)、興勤 (2428)及訊芯-KY (6451)以上皆漲停。

今日有14檔超過5％跌幅，跌幅前10名有申豐 (6582)1檔跌停，安集 (6477)、天瀚 (6225)、聚隆 (1466)、華冠 (8101)、岱宇 (1598)、首利 (1471)、美德醫療-DR (9103)、緯穎 (6669)及 南帝 (2108)。

上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、群創 (3481)、友達 (2409)、華航 (2610)、新光金 (2888)、長榮航 (2618)、陽明 (2609)、中信金 (2891)、聯電 (2303)及友訊 (2332)。

上櫃有34檔5％以上漲幅，其中前10名為其祥-KY (1258)、聯光通 (4903)、類比科 (3438)、瑞耘 (6532)、易飛網 (2734)、致振 (3466)、進泰電子 (3465)、牧東 (4950)、亞矽(6113)以上9檔漲停，還有1檔為台翰 (1336)。

今日上櫃有17檔股票有5％以上的大跌，前10檔東碩 (3272)、廣錠 (6441)、茂綸 (6227)、和進 (3191)、陸海 (5603)以上5檔跌停，驊宏資 (6148)、旭然 (4556)、勝昱 (4304)、易發 (6425)及宇環 (3276)。

上櫃成交量前10名為精材 (3374)、信昌電 (6173)、撼訊 (6150)、中美晶 (5483)、鴻碩 (3092)、同致 (3552)、茂迪 (6244)、佳邦 (6284)、力麒 (5512)及迅得 (6438)。