轉機明朗 長線掩護短多 7檔吸睛

台股今開低震盪走高，盤中高點一度觸及12594，再度改寫歷史新高水準，盤中具題材、前三季財報優異與轉機氣象等相關股票，呈現百花爭艷榮景。

由於美國總統大選幾已底定，使法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大咖，在看好明年上半年基本面仍持穩成長，具長多掩護短多格局下，使盤面上個股先盤勢發展值持續追蹤，其中極短線表現不錯股票，齲布在被動元件、太陽能、PCB載板、航運與奧運概念等令人側目。

1.被動元件：信昌電（6173）前三季EPS 3.55元，10月營收較去年同期大幅成長36%，盤中漲幅逾6%，由於本益比具成長空間，波段落後補漲空間值注意。另外，興勤（2428）前三季EPS 7.47元，10月營收年增逾1成，周五盤中一度觸及130元漲停板，表現搶眼；在大股東看俏未來遠景下，也獲法人青睞。

2.奧運概念股：受惠東京奧運明年勢在必行，且新冠疫苗近期已呼之欲出，使奧運概之運動鞋近期接單大幅回溫，包括豐泰（9910）與寶成（9904）獲市場青睞 。

豐泰股前三季EPS 4.16元，接單也明顯回升，基本面轉機氣象明朗。寶成在9、10兩月營收都重返200億元之上，景氣觸底格局也也令人側目，該兩股盤中漲幅多在2%~3.6%區間，表現穩健。

3.太陽能概念股：中美晶（5483）結算前三季EPS 7.82元，10月營收也持穩成長，加上公司高層看好2021年接單成長，加上子公司環球晶（6488）之矽晶圓成長前景氣同樣看俏，使該股本來本業與業外將是兩頭賺榮面，該股盤多大漲逾6%，表現出色。

4.機電股：亞德客-KY（1590）前三季營收人民幣35.82億元，已超越去年全年的營收35.58億元人民幣，法人評估年度EPS上看21元，明年則進一步挑戰26元，基本面轉機趨勢明朗。該極短線漲幅逾3%，表現不錯。

5.航運股：萬海（2615）前三季EPS 1.6元，至少是近5年以來最佳績效，且貨櫃航運在2021年的供需持續吃緊，在大股東看俏未來前景氣，使該也頗獲法人青睞，今盤中多大漲逾7%，表現搶眼。