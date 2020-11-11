今日焦點股 重點摘要

今（11/11）日熱門焦點股如下：

（1）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY第3季獲利創17季高點，今天早盤股價一度衝上漲停105.5元。

訊芯-KY第3季合併毛利率36.28%，是27季以來單季次高，當季合併營業利益3.39億元，營益率25.62%，是27季以來高點，單季稅後淨利2.77億元，創17季高點，每股稅後純益2.62元。

累計今年前3季訊芯-KY合併毛利率30.05%，較去年同期20.01%增加10個百分點，前3季合併營業利益6.15億元，營益率17.9%，較去年同期8.37%增加9.5個百分點；前3季稅後淨利4.74億元，較去年同期4.42億元成長7.2%，每股稅後純益4.51元，優於去年同期EPS 4.29元。

今年前10月訊芯-KY自結合併營收38.71億元，較去年同期47.9億元減少19.18%。

展望未來布局，訊芯-KY在年報中表示，未來將專注5G、光通訊、感應器等三大終端市場。

公司指出，5G頻段開始適用後，內部模組對整合技術需求將更大，對訊芯-KY的系統級封裝（SiP）技術將是一大商機；此外3D感測技術預期是今年主打產品之一，大數據時代也可帶動光纖收發模組應用。

展望5G應用，訊芯-KY指出，5G因為支援高頻的sub-6GHz及毫米波（mmWave）頻段，不僅帶動功率放大器市場，也使得射頻元件及射頻前端模組（RF FEM）技術出現明顯變化。（中央社）

（2）被動元件大廠國巨受惠繪圖處理器和遊戲機應用帶動鉭質電容需求強勁，MLCC也供不應求，法人估第4季鉭質電容稼動率可維持高檔，MLCC稼動率可提升到8成。

國巨股今開低震盪走高，盤中最高點一度觸及396元，頗向有400元蠢動趨勢；迄上午11：44暫報393元，仍上漲1.29%，表現穩健。

美系外資法人指出，新世代繪圖處理器和新款遊戲機晶片，帶動鉭質電容需求強勁，國巨併購美商基美（KEMET）後，鉭質電容業績占比提升到24%，預估第4季國巨集團旗下鉭質電容產品稼動率可維持高檔。

另一法人指出，包括鉭質電容等利基市場成為國巨集團新的成長動能，鉭質電容屬於高階品項，預估明年國巨將新增鉭質電容產能因應。

此外國巨的積層陶瓷電容（MLCC）產能也供不應求，美系外資法人預估，第4季國巨MLCC產能稼動率可提升到80%，較第3季70%明顯增加。

展望今年，法人預估國巨集團今年業績可超過新台幣650億元，創歷史新高，毛利率可逼近38%，稅後淨利估落在112億到113億元區間，年增62%到63%，衝歷史次高，每股稅後純益可超過25元。

國巨積極擴充MLCC產能，市場人士指出到今年底，國巨本身MLCC月產能可達600億顆，若加上併購基美的月產能200億顆，新國巨集團今年底MLCC月產能上看800億顆。

國巨高雄大發三廠預計14日舉行動工典禮，主要擴充MLCC產能，市場人士預估高雄大發三廠將於2022年下半年完工量產，屆時國巨集團MLCC月產能可再增加200億顆，總月產能將可達1000億顆，屆時國巨集團仍是全球第3大MLCC供應商，次於日本村田製作所（Murata）和韓國三星電機（SEMCO）。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.興勤(2428)：業績推動股價，惟昨日觸及126元高點後回落，多方不死心，今早再攻高逾2%。

2.欣興(3037)：列MSCI全球標準型指數台股成分股，多方歡呼，漲幅逼近5%。

3.尖點(8021)：Q3毛利率提升至35.2%，前3季每股賺1.25元，買盤追單量價齊揚大漲逾5%。

4.勤凱(4760)：前三季獲利大增逾4倍，Q4正向樂觀，股價強守5日線上，走高2%。

5.台泥(1101)：前三季EPS 3.15元，全年獲利戰高，早盤走高成功突破季線，創近2個多高點。

6.根基(2546)：前三季合併獲利4.35億元、每股稅後4.1元，買盤力拱來到48元之上，邁向5字頭。

7.愛普(6531)：Q3獲利創15季新高，早盤走揚漲逾3%。

8.萬國通(9950)：10月營收年減75.07%，前10月年減66.92%，股價受挫跌近4%。

9.瓦城(2729)：Q3旺季衝4高，前3季賺逾1股本，晨盤衝漲逾4%，觸及247.5元之近四個月高點。

10.華夏(1305)：國際油價續漲，法人投信買超力挺，早盤帶量上漲逾2%，衝上波段新高價。

11.裕隆(2201)：10月營收年增14.25%，前3季每股賺1.54元，股價走揚漲近2.5%。

12.威致(2028)：前三季獲利年增83.24%，每股賺1.01元，漲風不停歇，晨盤上攻漲逾6%。

13.喬山(1736)：Q3每股盈餘1.49元，Q4將再上一層樓，今續獲多方喝采攀揚2%，登2個月高價。

14.高端疫苗(6547)：攜手美商開發鼻噴新冠疫苗，將力推進人體臨床，今聞訊走揚2%，站穩月線。

15.致振(3466)：10月營收為1.17億元，年增35.06%，早盤急攻漲停，收復季線。

16.友訊(2332)：Q3轉盈，前3季每股賺0.38元，獲外資連7買，晨盤一度挾量攻頂，衝上20元及6年高。

17.台塑化(6505)：Q3轉盈+油價飆漲助攻，激勵股價連2彈，今價量俱揚衝高3%，寫波段高。

18.明泰(3380)：入列小型指數成分股吸引買盤敲進，股價狂拉6%，一舉收復半年線及各短均線。

19.勤美(1532)：10月營收年增92.2%，早盤漲逾2%。

20.詩肯(6195)：前3季賺贏去年，早盤彈漲2%。

21.寶成(9904)：外資連5日買超，早盤放量漲逾3%。

22.富邦金(2881)：前10月EPS達7元，金控之冠，早盤漲逾2%，創波段新高。

23.中信金(2891)：外資昨轉買超，早盤重返半年線。

(時報資訊)

（4）鑄件大廠永冠-KY第3季稅後淨利新台幣2.07億元，是15季來高點，每股純益1.94元；永冠-KY預估，第4季歐美出貨量可望在第2季基礎上小幅成長。

該股今開高趨堅，迄上午11：47的市價暫報91.6元，上漲0.66%，波段行情值持續追蹤。

展望第4季營運表現，永冠-KY指出，中國大陸多數風力發電場位於北部，因此裝機進度會受到冬季氣候影響，稍微減緩風電產品出貨量；至於歐美風電客戶及注塑機，產業機械需求穩健，集團預估第4季出貨量可望在第2季基礎上小幅成長。

永冠-KY表示，COVID-19肺炎疫情在歐美地區部分國家有惡化趨勢，目前歐美客戶生產進度未受到疫情影響，集團出貨到歐美各國維持正常。

永冠-KY第3季合併營收24.31億元，較第2季增加13.81%，比去年同期增加12.1%；第3季出貨噸數5萬2370噸，較第2季增加13.04%，比去年同期增加15.77%。其中，再生能源類占比72.8%、注塑機11.7%、產業機械15.5%。

永冠-KY第3季合併毛利率24%，較第2季22%增加2個百分點，比去年同期18%增加6個百分點；第3季營業利益率12%，較第2季7%增加5個百分點，比去年同期5%增加7個百分點。

永冠-KY第3季稅後淨利2.07億元，較第2季1.93億元和去年同期0.8億元成長，並創2017年首季以來高點；第3季每股純益1.94元，優於第2季1.82元和去年同期0.75元。前3季累計合併營收56.96億元，稅後淨利2.84億元，每股稅後純益2.7元，較去年同期由虧轉盈。

永冠-KY正積極興建台中港廠，建立離岸風電部件產能，預估2022年第2季投產。在產能規劃部分，永冠-KY預估2023年達4.5萬噸，2024年達6萬噸，2025年達8萬噸。

在泰國廠方面，永冠-KY預估2021年動工，2023年投產，主要產品包括產業機械類鑄件、注塑機鑄件、陸上風機鑄件等，目標市場包括東協及海外市場，預計年產能約4.5萬噸。

永冠-KY未來2年以再生能源類產品為主要成長動能，預估今年出貨噸數目標16.5萬噸到17.5萬噸，明年風電需求旺盛加上其他產業復甦，預估明年出貨表現可優於今年。（中央社）

（5）成衣代工大廠儒鴻產能滿載，訂單能見度已看到明年第2季。外資圈普遍看好後市，5家外資調升目標價至500元、490元、470元、460元、450元；其中4家給予買進、優於大盤和加碼評等，另1家評中立。

儒鴻股價今天上漲8.5元開出，盤中逐步走低翻黑，最低來到412.5元、跌幅約0.84%，成交量逾1300張。

港系外資發布研究報告指出，儒鴻10月營收新台幣31.29億元，年增18.1%，創歷史新高，在強勁訂單挹注下，預期今年第4季營收將年增18%、2021年營收將年增20%，並將今明後年每股盈餘預估值調高10.2%、15.4%、17.1%至14.99元、20元、23.49元，維持「買進」評等，目標價從433元升到500元。

美系外資表示，儒鴻昨天法人說明會釋出正面訊息，掃除有關第4季訂單動能停滯、勞工成本上升恐導致獲利率壓力等疑慮，看好儒鴻2020年至2022年獲利的年複合成長率將達14%，將投資評等從「賣出」一口氣升至「買進」，目標價由310元調高到490元。

日系外資重申儒鴻「優於大盤」評等，目標價從410元上修到470元；另一家美系外資維持「加碼」評等，目標價由415元升到460元。

對儒鴻維持「中立」評等的日系外資認為，儒鴻股價已反映近期大部分利多，考量需求能見度改善及獲利率走揚，將儒鴻2020年、2021年每股盈餘預估值上調11%、12%至15.4元、18元，目標價從400元升到450元。（中央社）

（6）英業達(2356)今年前3季稅後盈餘為69.44億元，年增68.3%，EPS為1.85元，已經賺贏去年全年。今早個股表現優於大盤，漲逾2個百分點。

外資法人出具最新報告，認為明年英業達展望依然正向，尤其是在伺服器業務上，英業達將受惠於中國CSP(雲端服務供應商)的訂單，以及美國客戶的需求增加，PC在明年因基期偏高會較為辛苦。

英業達第3季財報，在遠距商機帶動下，單季稅後純益達19.31億元，季增16.39%、年增81.53%，每股純益0.54元，加上第1季認列處分上海浦東舊廠利益，累計前3季純益達69.44億元，年增68.3%，每股純益1.85元。

英業達第3季毛利率為4%，營益率為1.1%；前3季毛利率4.2%，營益率1%。法人表示，英業達今年全年高峰落在第3季，展望第4季，估筆電、伺服器動能都將放緩、進入新舊產品調整期，因英特爾 (INTC-US)TigerLake、IceLake 新平台估明年首季才推出，智慧裝置也受疫情衝擊。法人估第4季，英業達營收恐有近9%的季減，毛利率約在3.9%，至於OPM則約1%。（時報資訊 任珮云）

（7）中租-KY(5871)11日召開法說會，揭示2020年第三季業務成長略優於預期、且資產品質維持良好，對第四季及全年成長樂觀看待。中租近日股價持續上攻創高，今（11）日續開高穩揚，最高上漲1.57％至161.5元，再創上市新高價，早盤維持逾1％漲幅。

中租股價自9月24日起一路震盪向上，以今日高點161.5元計算，1個半月來波段漲幅已逾29％。三大法人近期持續偏多加碼，近9日連續買超達7931張，其中以外資買超6358張最多、投信買超1642張，自營商則小幅調節賣超69張。

中租第三季合併營收153.58億元，季增7.41％、年增0.48％，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利44.87億元，季增13.14％、年增16.15％，每股盈餘（EPS）3.25元，雙創歷史新高。應收帳款淨額4482.71億元，較去年底增加8％、年增16％，微幅超越預期。

累計中租前三季合併營收435.99億元、年增1.98％，歸屬母公司稅後淨利123.76億元、年增7.79％，每股盈餘8.96元，均創同期新高。應收帳款淨額以中國大陸成長動能較強，較去年底增加10％、年增22％，若以人民幣計價則較去年底增加11％、年增24％。

中租截至9月底延滯率自2.9％續降至2.8％，其中台灣及中國大陸分別自2.9％、2.4％降至2.7％、2.3％。財會主管陳文正表示，今年單季新增延滯仍以首季較多，第二季已明顯減少、第三季續降，整體營運已恢復過往水準。

陳文正指出，中國大陸的寬限展延比重過去約占5％，歷經半年後寬限已到期，整體延滯率仍持續改善。至於東協各地狀況不同，目前僅菲律賓受影響較大、仍進行寬限展延，但該國業務占東協市場不到1％，其他越南、泰國、柬埔寨、馬來西亞4國已大致恢復。

陳文正表示，今年迄今業務成長動能略低於內部設定的較高目標，但這是受疫情影響的可預期結果。隨著台灣、中國大陸及除菲律賓外的東協主要市場狀況均已恢復，且第四季向來為融資業務旺季，預期將是成長動能較強的一季，應收帳款續朝達10％區間高標努力。

中租公布10月自結合併營收51.71億元，僅較9月52.44億元新高小減1.4％、較去年同期51.21億元微增0.97％，續創同期新高、亦創歷史第4高。累計前10月合併營收487.7億元，較去年同期478.75億元成長1.87％續創同期新高。

投顧法人認為，中租第三季營運擺脫疫情影響、資產品質持續改善。隨著時序進入傳統融資旺季，看好第四季動能續強，將帶動全年營運維持成長、順利創高，明年在景氣復甦下，成長動能可望恢復往年強勁動能，維持「買進」評價、目標價自155元調升至172元。（時報資訊 林資傑）

（8）裕隆集團旗下裕隆(2201)、裕日車(2227)第三季財報表現優異，裕隆單季每股純益1.04元，並連續三季獲利。裕日車每股盈餘(EPS)攀升至7.21元，今日股價均受激勵，開高走高。

第三季兩岸車市同步加溫，裕隆第三季合併營收211.79億元，僅年減1.84%；營業毛利46.01億元，年增9%，毛利率19.57%，年增7.18個百分點；單季稅後純益7.44億元，每股純益1.04元，連續三季獲利。

裕隆今年在擺脫過去的虧損包袱後，前三季稅後純益15.09億元，每股純益1.54元，優於去年同期的虧損25.07億元，體質調整有成。

裕日車第三季稅後純益21.62億元，季增逾45%，年增約9.3%，每股純益7.21元，創下同期新高；前三季稅後純益38.22億元，年減24.54%，每股純益12.74元。裕日車第三季獲利創下今年單季新高，主要受惠於轉投資大陸東風日產汽車業績成長，挹注業外收益達26.4億元，是推升裕日車第三季獲利的主要動能。

裕日車前三季營收216.35億元，稅後淨利38.22億元，因第二季受疫情衝擊，累計獲利較去年同期下滑24.54%；前三季EPS為12.74元，低於去年同期的EPS 16.88元。

進入第四季後，兩岸車市進入傳統旺季，裕日車大陸轉投資銷售可望續旺；國內市場方面，第四季在台灣車市推出國產中型轎車Sentra大改款，首月銷售訂單突破3000台，近期也展開進口休旅車款Nissan Juke預售，為年底營運衝刺。（時報資訊 沈培華）