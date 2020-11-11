MSCI台股權重 三大指數全調降

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數、全球市場指數權重分別調降至12.47%、13.95%、1.61%，最新權重將在30日收盤生效。

台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.8%下調至12.47%，調降幅度為0.33個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.22%下調至13.95%，調降幅度為0.27個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.62%下調至1.61%，調降幅度為0.01個百分點。

以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近7次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在11月30日收盤生效。

MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增欣興、合一2檔，刪除福懋、長榮航2檔，指數成分股將維持87檔，並有13檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多為新增成分股欣興，權重調升0.42個百分點；權重調降最多的成分股為台積電，權重減少0.23個百分點。

以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多國家為印度，權重增加0.81個百分點；權重調降最多國家為台灣，權重被下調0.33個百分點。但台灣在本次調整後，在全球新興市場指數中仍維持在第2大權重國家，僅次中國。

法人觀察，2020年下半年各國經濟開始從疫情衝擊中恢復，台灣因防疫得宜，經濟受影響程度較小。台灣受惠於5G通訊及遠距商機題材持續發酵，以及因疫情及貿易戰產生的轉單效應，使得國內出口於近幾個月有相當亮麗的表現，出口金額更創下歷史新高紀錄。

綜觀國際情勢，法人認為，當前還是聚焦在美國總統大選後續的影響上，拜登在無意外的情況下將當選美國總統，然美國總統川普尚未認輸，有意打漫長的法律戰，對於市場矚目的疫情刺激法案，川普可能先採取擱置，而拜登上任後也將面對參、眾議院由兩大政黨分治的狀況，較難推動大型財政政策，如此一來可能會造成市場下行風險。

不過，法人也發現，美國聯邦準備理事會（Fed）已在11月聯邦公開市場委員會（FOMC）後決議貨幣政策維持不變，並表示若有必要會加碼寬鬆貨幣政策；其他各國央行同樣維持寬鬆貨幣政策，全球資金充沛，對新興市場實屬利多。