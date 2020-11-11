興櫃三商家購、伊雲谷 業績成長亮眼

興櫃股10月營收全數亮相，受惠傳統電子旺季來臨，歐美感恩節、聖誕節及農曆年拉貨潮啟動，個股營收表現不俗。不過，多數公司受9月營收基期墊高影響，排行榜中僅三商家購（2945）、伊雲谷（6689）及秀育（6737）3檔，繳出年月雙增成績。

興櫃10月營收前十大個股，依舊由遠壽、燁聯帶頭衝鋒，第3～6名為興櫃營收常勝軍展碁國際、瑞鼎、三商家購及伊雲谷。而10月27日剛登錄興櫃的永豐實，登錄興櫃僅兩周即以初生之犢不畏虎之姿強勢入榜，奪得第7名。8～10名則分別由長榮鋼、安普新及秀育拿下。

新冠肺炎疫苗研發取得重大進展，且市場預期新當選的美國總統拜登，將推出更多刺激經濟措施，激勵期鎳大漲逾2.5％。不鏽鋼上游大廠燁聯在國際鎳價成本激漲壓力下，10月底已調漲11月內外銷盤價。內銷價依不同規格產品，每公噸調漲500～2,000元；外銷價則依不同產品及地區，每公噸上漲30～100美元，漲幅高於下游預期，且不排除11月底啟動續漲。

新入榜的永豐實為造紙集團永豐餘旗下子公司，於10月下旬以每股39.5元之參考價登錄興櫃，股價10日已達46.39元。永豐實為因應疫情下「衛生紙之亂」，今年來配合行政院經濟部產能全開。

惟前三季受大陸封城影響，累計營收年減5.22％，反觀國內防疫有成，營收占比可望拉升至65％。永豐實10月營收達8.4億元，月減4.86％、年減3.43％，隨時序進入旺季，法人預期，其客戶新產品「厚棒衛生紙」銷售看好，今年業績可望激增逾五成。

此外，部分未入榜個股亦表現亮眼，其中汽車輪圈領導廠商巧新，受惠北美、歐洲地區豪華汽車與超跑市場明顯回溫，推升雲林斗六廠產能利用率連三個月維持近滿載。10月營收寫下今年新高的5.49億元，月增2.33％、年增4.29％，成功甩開連續一年半單月營收負成長陰霾。法人預估，第四季為汽車產業傳統旺季，在各大品牌加速推出傳統車、電動車款下，有望衝出一波銷售高峰，挹注公司整體營運。