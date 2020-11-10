10檔前十月逆勢飛 Q4可望續攻

今年前十月約110檔營收激增五成，若進一步以法人買超及前十月營收躍增五成以上，計有國巨（2327）及精材（3374）等10檔營運衝鋒股，11月來獲得法人買盤青睞，投資專家指出，若配合第三季財報優，且第四季獲利看俏，股價有機會續攻。

依照往年營收公布來看，10月是營收高峰，部分公司仍可延續至11月，據統計，今年前十月營收翻倍以上的上市櫃公司至少有51檔，其中多數為去年前十月營收基期較低，或者是今年有出售土地利益入帳等因素，年增五成以上的公司也約有110家。

進一步以法人11月來站在買超篩選及前十月營收年增五成，計有國巨、精材、立積、世芯-KY、工信、宏捷科、世紀鋼、雍智科技、嘉威及藥華藥等10檔，分散在各不同產業領域，包括蘋概股、半導體股、5G題材股、風力發電股、生技股、PA砷化鎵股以及營建股等。

投資專家指出，法人買盤張數高股，多屬於中大型股，代表營收達一定規模，具有市場指標意義，另外，今年前十月營收成長五成以上，在疫情肆虐下，個別公司營收展現強勁成長動能，實屬難能可貴，國巨近年積極推動併購，不但擴張市占率也提升營收及獲利成長，受到市場關注。

台新投顧表示，今年來TWS市場銷售持續回溫，帶動下半年銷售佳，另隨著5G相關運用需求強勁，均帶動相關IC設計公司營收與獲利成長，由於蘋果5G新機推出，也帶動PA相關個股營收及獲利衝高。