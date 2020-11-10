疫苗出爐美股大變！專家：擁「這」股慘了

美國製藥巨頭輝瑞與德國大廠Biontech共同研發的新冠疫苗第三期試驗獲得有效90%的好成績，雖然歐美新一波疫情仍在延燒，股市已經開始扭轉疫情以來科技股強勁走勢，資金突然湧入價值股，專家表示，疫苗消息改變一切，投資人在科技股與宅經濟相關股票的曝險也勢必調整。

據《CNBC》報導，瑞銀資產管理（UBS Asset Management）總裁Suni Harford表示，疫情捲土重來之勢擋不住，加上美國新一輪經濟刺激法案要推出還須等待一段時間，2021年將是關鍵一年，但疫苗的好消息卻改變一切。Suni Harford認為，美股未來將持續上漲，但短期內漲勢會受到疫情影響，美股表現已經涵蓋了2~3年，當前疫苗傳出好消息，讓疫情能獲得有效控制的機率大增，讓2021年的前景更為積極。

Suni Harford指出，美國新任總統拜登對於美國、美元指數以及新興市場等不同領域影響有待觀察，但投資人也預期經濟成長率增速將會放緩，加上美國市場監管預料將緊縮，美國國會選舉結果將成為關注焦點之一，但一個緩慢增長的經濟不會遏止市場成長。

瑞銀（UBS）全球財富管理首席投資長Mark Haefele表示，投資人也需要多元化資產配置，降低對大型科技股與宅經濟相關股票的曝險，下一次股市上漲，將由一個穩定的美國政治、疫情獲得控制的可持續性成長所驅動。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 呂承哲）