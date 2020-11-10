3,295億金控前10月賺破紀錄

15家上市櫃金控公司前十月合計稅後淨利3,295.83億元，再創同期新高，主要來自前二大的富邦金及國泰金獲利動能火力全開，若無意外，全年將挑戰衝破3,500億元，高於2019年全年的3,499.88億元，再刷新史上最高紀錄。

富邦金累計前十個月稅後淨利745.87億元，穩居獲利王地位，年成長達33％，每股盈餘（EPS）更達7元，稅後淨利也再創歷史新高，至10月底每股淨值為56.83元；國泰金10月稅後淨利37億元，前十個月稅後淨利680.7億元，續創歷史新高，年成長也達20.95％，EPS來到4.82元，若11月及12月未額外大幅提存準備，全年獲利將穩定向700億元邁進。

由於股債仍多頭，六大壽險卯起來賺。國泰人壽等資產規模前六大壽險公司，今年前十月維持每個月合計稅後獲利100億元以上的速度，到10月底六家公司合計稅後獲利逾1,806億元，比去年同期成長28.73％。

前十月稅後獲利第一名是富邦人壽單月稅後獲利還達40.5億元，累計前十月稅後大賺493.8億元，比2019年同期成長逾80％，並創其獲利新高，主要今年富邦人壽是六大壽險中，唯一一家未額外增提外匯準備金者，目前餘額仍有94億多元，且今年富壽有實現較多的股債資本利得，先落袋為安。

前十月稅後獲利第二高是國泰人壽，上半年認列印尼銀行Mayapada投資損失140億元，及額外增提70億元外匯準備金後，國壽前十月稅後賺468.8億元，也創歷史新高，比去年同期成長43％以上，國壽10月底外匯準備金達107億元，重新拿回第一大的地位，加上今年波段操作，股債資本利得創新高。

南山人壽前十月累計稅後獲利396億元以上，排名第三，比去年同期成長2.28％。台灣人壽前10月稅後賺165.61億元，排名第四，同比成長15％以上，獲利亦創新高。

今年即便3月、4月疫情衝擊資本市場時，六大壽險都能單月獲利破百億元以上，六家合計每月獲利都在100～400億元是歷年罕見情況。