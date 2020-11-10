11/11盤前掃描》台積營收利多 看疫苗臉色？
台股「 護國神山」台積電於10日公告10月營收，失去華為訂單的台積電，營收出現6.5%的月減幅度；而展望後市，外資分析師推敲，令全球股市豬羊變色的新冠疫苗，將持續牽動市場看待電子股的態度，接下來須留意的，便是國際資金是否在疫苗觀望階段反手調節電子股。
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台積營收利多 要看疫苗臉色？
輝瑞與德國藥廠合作的BNT新冠肺炎疫苗臨床試驗傳捷報，反倒使得台股科技類股10日面臨龐大賣壓，台積電單日遭外資調節逾萬張，終結連五日買超…閱讀全文
1,193億 台積營收寫最強10月
蘋果7奈米及5奈米等先進製程訂單出貨暢旺，第四季營收表現應可達到業績展望上緣，季度營收將續創歷史新高…閱讀全文
聯發科今年營收 喊百億美元
公司看好，當中5G手機晶片天璣系列全年出貨量將有望達到4,500萬套水準，全年合併營收將有望突破100億美元關卡，穩坐全球第四大IC設計廠寶座…閱讀全文
美股︱科技龍頭股失寵 那指下挫1.37%
美國藥廠輝瑞在疫苗研發上的好消息持續發酵，市場資金自疫情受益股轉至經濟復甦概念股，周二標普500指數和那斯達克指數皆低收…閱讀全文
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四劍客雙率雙增 買盤挺
若以10日收盤價高於百元的雙率雙增股觀察，包含緯穎、力旺、儒鴻等14檔個股皆位列其中，族群上仍不脫離電子、運動、生技等防疫受惠產業…閱讀全文