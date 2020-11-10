台積營收利多 要看疫苗臉色？

台積電10月營收1193.03億元，連五個月站穩千億元大關，雖因暫別9月華為強力拉貨潮，使營收出現6.5％月減幅度，然與外資圈預期相符；美系外資分析師推論，台積電營收對股價影響為中性，疫苗消息如何牽動市場看待電子股態度，將主導國際資金對台積電進出。



以台積電第四季營收財測124～127億美元，依照新台幣匯率28.75元假設基準換算，營收約落在3,565～3,651億元，對照10月營運成績單，只要11、12月保持穩健，財測達標應無疑慮。



台積電10日並召開董事會，決議配發2020年第三季之每股現金股利2.5元，配息基準日訂定為2021年3月23日，除息交易日則為2021年3月17日，與外資圈對台積電目前季季配的股利預期相符。



但必須留意，輝瑞與德國藥廠合作的BNT新冠肺炎疫苗臨床試驗傳捷報，反倒使得台股科技類股10日面臨龐大賣壓，台積電單日遭外資調節逾萬張，終結連五日買超。因此，接下來要密切觀察國際資金是否趁疫苗在望時，反手調節漲高的科技類股。



惟將時間拉長，台積電長期競爭力毫無疑問，外資圈全面看多台積電後市，最高由廣發證券給出611.5元推測合理股價，看好2021年產能利用率獲得蘋果、聯發科、超微（AMD）等訂單支撐。美銀證券指出，台積電5奈米製程量產順利、良率穩定，預期2021年占營收比重就會攀升至21％，其4與3奈米製程則將在2022年替智慧機與高效能運算（HPC）客戶啟動量產。



此外，台積電董事會核准本季度資本預算約151億美元，相對2020年全年170億美元，超乎市場預期，也可望超越積極派的麥格理證券則研判新年度資本支出將達190億美元。分析師說，台積電先前法說會上曾指出，長期產能規畫將視整個市場需求而定，推測未來資本支出可能還有部分變動，以台積電本季度大手筆動作來看，明年資本支出有望再創新猷。