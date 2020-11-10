11月10日一分鐘強弱勢股

11月10日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

華航(2610)

9.99

疫苗研究數據樂觀，疫情受害股全面反彈，股價跳空站上所有均線

長榮航(2618)

9.95

疫情預防露曙光，市場期待解禁復飛商機，成交放量直奔漲停

胡連(6279)

9.95

第三季、10月營運樂觀，轉型成果顯現，外資單日狂敲千張

撼訊(6150)

9.90

加密貨幣漲勢猛烈，加上顯卡漲價雙多題材，股價連三日亮燈

智崴(5263)

9.85

疫苗研發告捷，產品飛行劇院應用後市看旺，外資加碼動作頻頻

晶華(2707)

9.77

觀光飯店股領軍強彈，一吐近半年修正怨氣，帶量收復半年線

喬山(1736)

9.73

10月、前10月營收齊創新高，業績題材看旺，三大法人同步加碼

美食-KY(2723)

9.72

海外市場加速回溫，Q3獲利優於預期，外資買超力道明顯放大

嘉泥(1103)

6.90

新冠疫情可望趨緩，經濟復甦帶旺基建需求，旅宿事業回溫

寶成(9904)

5.93

資金轉戰傳產股，三大法人單日加碼逾萬張，向上挑戰半年線關卡

製表：陳昱光

11月10日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

恆大(1325)

10.00

疫苗研發結果正向，防疫族群全面拉回，跳空跌破平台整理區

泰博(4736)

10.00

快篩概念股軟腳，外資連14日偏空操作，持股占比大減近1成

圓展(3669)

9.98

遠距商機題材失靈，引發獲利了結賣壓，股價爆量打落跌停

申豐(6582)

9.93

市場擔憂醫療手套需求下滑，土洋法人同步減碼，面臨200元保衛戰

聚隆(1466)

9.89

防疫概念股成資金撤出重災區，了結賣壓湧現，帶量失守季線

南帝(2108)

9.89

疫苗臨床實驗報喜，外資、投信同步減碼出場，回測月線支撐力道

大江(8436)

9.76

Q4獲利估持平，三大法人連兩日反手倒貨，KD指標交叉向下

圓剛(2417)

9.61

宅經濟概念股爆利多出盡賣壓，外資大砍千張，股價跳空摜破月線

中化生(1762)

9.58

市場追價力道不足，股價開高走低，跌落70元整數大關

欣普羅(6560)

9.21

遠距概念股拉回修正，短線下車調節壓力浮現，10月營收續創新高

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組