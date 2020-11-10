11月10日一分鐘強弱勢股
11月10日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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華航(2610)
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9.99
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疫苗研究數據樂觀，疫情受害股全面反彈，股價跳空站上所有均線
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長榮航(2618)
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9.95
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疫情預防露曙光，市場期待解禁復飛商機，成交放量直奔漲停
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胡連(6279)
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9.95
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第三季、10月營運樂觀，轉型成果顯現，外資單日狂敲千張
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撼訊(6150)
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9.90
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加密貨幣漲勢猛烈，加上顯卡漲價雙多題材，股價連三日亮燈
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智崴(5263)
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9.85
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疫苗研發告捷，產品飛行劇院應用後市看旺，外資加碼動作頻頻
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晶華(2707)
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9.77
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觀光飯店股領軍強彈，一吐近半年修正怨氣，帶量收復半年線
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喬山(1736)
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9.73
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10月、前10月營收齊創新高，業績題材看旺，三大法人同步加碼
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美食-KY(2723)
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9.72
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海外市場加速回溫，Q3獲利優於預期，外資買超力道明顯放大
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嘉泥(1103)
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6.90
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新冠疫情可望趨緩，經濟復甦帶旺基建需求，旅宿事業回溫
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寶成(9904)
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5.93
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資金轉戰傳產股，三大法人單日加碼逾萬張，向上挑戰半年線關卡
製表：陳昱光
11月10日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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恆大(1325)
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10.00
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疫苗研發結果正向，防疫族群全面拉回，跳空跌破平台整理區
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泰博(4736)
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10.00
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快篩概念股軟腳，外資連14日偏空操作，持股占比大減近1成
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圓展(3669)
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9.98
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遠距商機題材失靈，引發獲利了結賣壓，股價爆量打落跌停
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申豐(6582)
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9.93
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市場擔憂醫療手套需求下滑，土洋法人同步減碼，面臨200元保衛戰
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聚隆(1466)
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9.89
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防疫概念股成資金撤出重災區，了結賣壓湧現，帶量失守季線
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南帝(2108)
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9.89
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疫苗臨床實驗報喜，外資、投信同步減碼出場，回測月線支撐力道
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大江(8436)
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9.76
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Q4獲利估持平，三大法人連兩日反手倒貨，KD指標交叉向下
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圓剛(2417)
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9.61
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宅經濟概念股爆利多出盡賣壓，外資大砍千張，股價跳空摜破月線
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中化生(1762)
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9.58
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市場追價力道不足，股價開高走低，跌落70元整數大關
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欣普羅(6560)
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9.21
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遠距概念股拉回修正，短線下車調節壓力浮現，10月營收續創新高
製表：陳昱光
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