鍾騏遠｜輝瑞疫苗救市、疫情受害股大漲

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

由於美國的疫苗出現好消息，加上輝瑞又是知名大廠，因此激勵投資人多單搶進，汽車、航空、金融類股，先前受疫情影響的類股，全數出現帶量大漲。不過，電子類股則是因為遠距需求可能減緩，由台積電領跌向下，筆電、軟體、IC設計都出現不小的跌幅。原則上，疫苗出爐將帶動經濟向上成長，漲多個股自然會出現震盪拉回，而低基期的個股也開始蠢蠢欲動。時序進入第四季，電子類股的漲幅預期將會告一段落，隨著台股進入季報周，匯損的利空也會一一出爐，投資人可等待好股拉回之後，再來佈局長線趨勢即可。

今天強勢的個股，多數都是先前受疫情影響個股，包括航空股的華航、長榮航；觀光旅遊類的雄獅、夏都、鳳凰、晶華、美食KY。另外，近期中國車市回升，自從上周車用類股大漲之後，類股表現有擴大的現象，包括胡連、英利-KY、為升等。因疫情受的個股反而出現重挫，像是恆大、泰博、圓展、南帝、大江、圓剛等，都出現跌停。

明天11月11日，蘋果將會推出新品Macbook，近期比較熱門討論的個股，聚焦在Mini LED，包括惠特科技、台表科，今天都有翻紅的表現，不過的晶電反而小幅收黑。不過，盤勢震盪之際，部份資金轉入顯卡類股，主要是美國持續貨幣寬鬆，美元走弱，加上黃金呈現高檔震盪，反而有利於比特幣為首的數位貨幣表現，同時也帶動低基期的顯卡股表現，像是撼訊漲停、麗臺小漲3%。不過，族群其它個股並沒有特別的表現。

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