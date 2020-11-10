疫苗研發有突破 激勵觀光航運早盤大漲

COVID-19疫苗有重大突破，美股道瓊大漲834點，不過以科技股為主的那斯達克指數下跌181點；台股早盤震盪，觀光和航運等族群大漲，主要電子權值股相對整理。

COVID-19疫苗有重大突破，美股道瓊指數飆漲834點，創5個月來最佳表現，不過科技權值股由盛轉衰，抑制大盤漲勢。

台股今天早盤觀光類股大漲6.6%，航運類股也大漲逾3%，不過電子族群拉回整理，早盤一度下跌逾1%，加權股價指數在平盤下震盪後翻紅，最高來到13142點，小漲14點。

主要電子權值股台積電來到453.5元，下跌1.09%，鴻海來到80.8元，下跌0.49%，聯電來到31.5元，下跌0.94%，聯發科來到694元，下跌1.14%。

觀光類股包括美食-KY、雄獅、鳳凰等鎖住漲停。

法人指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗研發出現重大突破，儘管美股道瓊指數大漲，不過以科技股為主的那斯達克指數下跌181.45點，資金板塊大挪移，疫情受害股短期還有補漲空間，科技股相對受壓。

展望台股後市，法人表示台股指數自低點反彈已上漲646點，需留意台股短線漲多出現震盪。不過台股短中期均線均呈現多頭排列，月線12853點已成下檔強勁支撐，持續盤堅是目前基調，加上日KD技術指標多方強勁，多方格局不變。