疫苗將出爐 這兩大族群落後補漲大噴出

美國大藥廠輝瑞在9日傳來開發新冠疫苗，達9成以上有效力，將可力抗新冠病毒，使航運及觀光兩大族群，在未來3至6個月的轉機氣象相對明朗，加上2021上半年與今年上半年比較基期偏低，使航運、觀光兩大族群短線落後補漲可期，周二漲勢呈現噴出榮景。

航運股可再細分為貨櫃航運、散裝航運與航空運輸等族群，其中的貨櫃航運包括陽明、長榮與萬海已在前波率先大漲，只要未來全球景氣復甦趨勢明朗，則市場需求大型貨櫃船運的熱度仍可期，波段行情值持續追蹤。

航空股方面，目前長榮航（2618）與華航（2610）都亮燈漲停，亞航（2630）也一度觸及漲停板，這3檔頗有補漲味道。另外，陸路運輸的台灣高鐵（2633）、中航（2612）、遠雄港（5607）也啟動落後補漲氣勢；而散裝航運的裕民（2606）短多蠢動，同樣值注意。

除航運股短期多頭格局大吸睛外，觀光類股周二也呈大噴出架構，包括飯店、旅遊、餐飲美食等相關股票，幾悉數拉出長紅，呈落後補漲態勢。

目前盤面上表現突出者，包括華園（2702）、夏都（2722）、美食-KY（2723）、王品（2727）、雄獅（2731）、鳳凰（5706）、柏文（8462）、好樂迪（9943）、國賓（2704）、晶華（2707）、六角（2732）、易飛網（2734）、山富（2743）、五福（2745）及瓦城（2729）等。