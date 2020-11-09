11/10盤前掃描》抗體藥物躍上WHO抗疫列車
自新冠肺炎疫情爆發以來，世人殷殷期盼疫苗問世的一天，寄望疫苗帶領全球脫離苦海。美國製藥巨頭輝瑞與德國BioNTech攜手研發的疫苗在9日傳來捷報，帶動全球股市一片歡聲雷動；此外，WHO也上緊發條，推出四大面向加速對抗新冠肺炎。台灣身為抗疫世界隊的一員，自然也不落人後，而國內有哪些企業搭上WHO四大面向的防疫列車？
工商時報為您精選今日必知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
WHO加速抗疫 抗體藥物大贏家
WHO已規劃在2年內籌措380億美元，投入疫苗、藥物治療、檢測、個人防護裝備等四大方向來對抗疫情，國內部分，初步統計台灣廠商已紛紛投入該四大領域開發…閱讀全文
美股︱疫苗傳利多 道指飆834點 那指逆勢跌
輝瑞和BioNTech的試驗數據顯示，其共同研發的疫苗90%能有效預防新冠病毒，受此消息激勵，道瓊工業指數周一盤中一度飆漲1610點或5.69% …閱讀全文
萬三變地板! 外資回補潮來了
國際資金過去六個交易日波段買超台股過程中，投入10億元以上的個股有12檔，半導體足足占了外資買超個股金額排行三分之二強，凸顯半導體產業前景不弱…閱讀全文
拜登入主白宮 華為鏈現生機
外界預期，中美情勢將可望較現任總統川普時代緩和，受科技戰狠澆冷水的華為概念股尋得一線生機，族群股價9日大翻身…閱讀全文
10月出口額 寫大驚奇
年底還有三大出口動能，包括電子產品傳統旺季來臨、疫情下的遠距商機、傳產貨品庫存回補趨勢等，如今歐美部分地區疫情加劇，遠端視訊會議及5G通訊需求持續提高…閱讀全文
電支條例初審過關 明年上路
金管會將全力推動更多的電子支付使用場景、更多元的支付工具，2021年將可能是台灣數位支付大躍進元年， 新的電支條例有三大亮點…閱讀全文