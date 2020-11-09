10檔特斯拉概念股 拉風

拜登可望當選美國新任總統，其政見主張限制傳統能源發展，原油 供給減少，統一投顧表示，預料此政策將有利未來風電、核電、太陽能、電動車，以及與環保有關的建築材料、電池，拜登大推綠能，特斯拉（Tesla）受惠最大，加上特斯拉10月銷售報喜訊，帶動9日盤前股價上漲2％，台股特斯拉或與電動車相關的概念股股價拉風。

據CMoney統計，高力、貿聯-KY、康普、胡連、長園科、台達電、裕隆、致茂、康舒、朋程等10檔個股，股價表現不俗，上漲1～7％以上，高力、貿聯-KY、台達電、胡連及康舒等，10月營收持續攻高，月增達1～3成以上，顯示業績持續攻高，尚未見到年底營收拉回的跡象。

依拜證支持綠色能源，將推2兆美元基礎建設，並將回到巴黎氣候協定，2050實現碳零排放，政策內容包括：2030年公車零排放；利用聯邦政府採購支持電動車；建設50萬個汽車充電站；加快電池技術發展、發展氫燃料與核能；建設道路、機場、鐵路、橋梁、電網、水系統來獲得乾淨的現代化城市；提高建築物能源效率等。

統一投顧董事長黎方國表示，特斯拉提倡永續能源的發展，除了銷售純電動車之外，亦提供住家太陽能屋頂、整合式設備 Powerwall的建置服務，符合拜登綠能政策，預期特斯拉將是政策下的最大受惠者。

台股相關特斯拉概念股近日股價開始加溫，了上述10檔概念股漲幅較凌勵外，和大、群創、中碳、維熹等，9日股價也上揚，法人買盤逐漸增溫。

特斯拉9日盤前傳出10月國產Model 3銷量達12,143輛，較9月成長7％，投資家表示，消息傳來，特斯拉盤前股價上漲2％，受到市場關注，若9日收盤再大漲，預料可望持續激勵台股相關概念股漲勢。