台股今年上沖下洗再創高 後續變數全看它

台股今年遭逢疫情、美國大選等諸多干擾，指數上沖下洗，但每逢劫後仍能重生，台股今天衝高收13,127.47點，再次創下歷史新高；但投顧提醒，選舉激情後仍要留意疫情狀況，恐成台股續強變數。

金管會主委黃天牧今天在立法院談到台股再創新高時表示，相關不確定因素漸漸降低，對於資本市場比較正面。國民黨立委羅明才進一步問到台股站上13,000點會不會變成常態，會不會到15,000點，黃天牧指出，這不是監理機關能預測的，但希望可以穩步趨堅。

盤點今年台股重大轉折，1月30日在春節連假後鼠年紅盤日，因反映疫情延燒重挫國際股市，台股當天跳空重挫，崩跌696.97點，終場收11,421.74點，創下台股史上單日最大跌點，也是有史以來最慘烈的紅盤日。

3月19日因疫情讓全球恐慌情緒蔓延，美股道瓊指數重挫1,338點、跌幅逾6%，3年來首度收在2萬點以下，標普500指數8個交易日來第4度觸發熔斷機制，台股盤中一度崩跌695點，創下8523點今年低點，指數創3年多來新低，終場下跌537.33點，收在8,681.34點；不過當天國安基金獲得授權護盤，次日國安基金進場收復失土，指數反彈552點，收在9,234.09點，重新站回9,000點關卡。

台股今年在台積電「護國神山」的助陣下，每次重挫後都能重返高峰。台積電7月下旬在英特爾7奈米製程技術有重大瑕疵，不排除委外代工生產的題材下，再次扮演神助攻角色，台積電罕見連續2天漲停，7月28日創下466.5元歷史高點，也帶動台股當天早盤大漲逾400點，最高攻上13,031.7點，正式突破12,682點，寫下台股歷史新高。

時序進入11月，美國總統大選前，台股受到不確定性因素壓抑連跌5天；不過在美國總統大選投票後，全球股市漲聲響起，台股連續6天收紅，今天跳空開高走高，突破13,031點，盤中最高點13,149點，終場大漲153.94點，收在13,127.47點，同步創下台股盤中及收盤歷史新高點。

元大投顧觀察，美國民主黨總統候選人拜登勝券在握，不過參議院仍為共和黨掌控，將來若有加稅法案也不易通過，對於金融市場是正面的消息。而在大選前為了避險而獲利了結的法人機構，已紛紛回補美國績優科技股，造成了上週的美國科技股旋風；但是美股四大指數在上週急漲後，已來到9月初的前波高點附近，短線可能進入震盪整理。

元大投顧提醒，美國大選的不確定因素降低，但是疫情仍快速升溫，在大選的激情逐漸消退後，台股仍將是高檔區間震盪，可以關注業績股、題材股或補漲股。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國大選後不確定性消除，台股強勢反彈，加上外資翻多及市場看旺本週鴻海法人說明會，台股今天再創歷史新高；但後續仍要觀察台股是否能持續站穩13,000點之上，畢竟市場仍在觀察拜登選後的相關談話與政策釋出。

資深分析師林成蔭表示，目前台股已逢高點，13,000點之上的空間有限；但是對明年展望相當樂觀，來自於明年的經濟成長率看旺，若國內的內需穩住，明年基本面將比今年好轉很多，屆時台股將不排除往14,000點挑戰。

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