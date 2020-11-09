11月09日一分鐘強弱勢股
11月09日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅（％）
|
強勢原因
|
燦星網
(4930)
|
10.00
|
10月營收達10.58億元，年增21.11％，創今年以來單月高峰
|
優盛
(4121)
|
10.00
|
累計今年前三季稅後盈餘1.01億元，較去年同期成長逾六倍
|
驊訊
(6237)
|
9.98
|
受惠遠距商機發威，品牌大單持續挹注，全年業績可望轉盈
|
愛普
(6531)
|
9.97
|
淡出標準型DRAM市場，轉向布局毛利較高的IP與客製化市場
|
創意
(3443)
|
9.96
|
外傳Q4將迎來NRE認列高峰，單季每股盈餘上看3 元
|
王品
(2727)
|
9.91
|
營運恢復速度領先同業，Q3每股盈餘達3.6元，創同期次高
|
捷泰
(6165)
|
9.90
|
轉型直播產業，今年前10個月營收較去年同期倍增228倍
|
萬海
(2615)
|
9.88
|
全球因疫情關係海運運價居高不下，Q4可望淡季不淡
|
撼訊
(6150)
|
9.88
|
比特幣攻上15,000美元，股價連兩日漲停，挑戰年初高點
|
東和
(1414)
|
9.87
|
擁台南多筆土地資產，新台幣續強下，具備題材想像空間
製表：柯宗沅
11月09日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅（％）
|
弱勢原因
|
和進
(3191)
|
9.94
|
多項業務疑慮未能釐清，遭櫃買中心列為處置股，賣壓沉重
|
廣寰科
(3287)
|
9.92
|
短線強彈後遭特定券商獲利了結，早盤迅速打入跌停板
|宇智(6470)
|5.20
|
10月營收月減25.32％，外資由買轉賣544張，回測10日均線
|
松翰
(5471)
|
4.36
|
10月營收未再創高，三大法人籌碼調節，合計賣超逾5千張
|
TPK-KY
(3673)
|
3.84
|
客戶進入新舊產品交替期，法人對Q4營運看法保守
|
合一
(4743)
|
3.72
|
股價在300元大關附近多空交戰，市場觀望新藥進展
|
矽力-KY
(6415)
|
3.63
|
早盤衝高至漲停板後買盤追價力道不足，一路向下回落
|
大宇資
(6111)
|
3.54
|
新作發表也未能扭轉貼息窘境，技術指標KD值在低檔鈍化
|
精英
(2331)
|
3.39
|
外資單日賣超1,520張，股價微幅跌破月線，回測前低
|
GIS-KY
(6456)
|
3.06
|
10月營收創近6年同期新低，法人合計賣超逾3千張
製表：柯宗沅
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!