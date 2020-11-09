11月09日一分鐘強弱勢股

11月09日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

燦星網

(4930)

10.00

10月營收達10.58億元，年增21.11％，創今年以來單月高峰

優盛

(4121)

10.00

累計今年前三季稅後盈餘1.01億元，較去年同期成長逾六倍

驊訊

(6237)

9.98

受惠遠距商機發威，品牌大單持續挹注，全年業績可望轉盈

愛普

(6531)

9.97

淡出標準型DRAM市場，轉向布局毛利較高的IP與客製化市場

創意

(3443)

9.96

外傳Q4將迎來NRE認列高峰，單季每股盈餘上看3 元

王品

(2727)

9.91

營運恢復速度領先同業，Q3每股盈餘達3.6元，創同期次高

捷泰

(6165)

9.90

轉型直播產業，今年前10個月營收較去年同期倍增228倍

萬海

(2615)

9.88

全球因疫情關係海運運價居高不下，Q4可望淡季不淡

撼訊

(6150)

9.88

比特幣攻上15,000美元，股價連兩日漲停，挑戰年初高點

東和

(1414)

9.87

擁台南多筆土地資產，新台幣續強下，具備題材想像空間

製表：柯宗沅

11月09日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

和進

(3191)

9.94

多項業務疑慮未能釐清，遭櫃買中心列為處置股，賣壓沉重

廣寰科

(3287)

9.92

短線強彈後遭特定券商獲利了結，早盤迅速打入跌停板
宇智(6470) 5.20

10月營收月減25.32％，外資由買轉賣544張，回測10日均線

松翰

(5471)

4.36

10月營收未再創高，三大法人籌碼調節，合計賣超逾5千張

TPK-KY

(3673)

3.84

客戶進入新舊產品交替期，法人對Q4營運看法保守

合一

(4743)

3.72

股價在300元大關附近多空交戰，市場觀望新藥進展

矽力-KY

(6415)

3.63

早盤衝高至漲停板後買盤追價力道不足，一路向下回落

大宇資

(6111)

3.54

新作發表也未能扭轉貼息窘境，技術指標KD值在低檔鈍化

精英

(2331)

3.39

外資單日賣超1,520張，股價微幅跌破月線，回測前低

GIS-KY

(6456)

3.06

10月營收創近6年同期新低，法人合計賣超逾3千張

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組