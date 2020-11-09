上市、櫃企業營運快報

今（11/9）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.微控制器(MCU)廠應廣(6716)累計前三季每股已經賺進3.78元，超越去年全年表現，董事長唐燦弼預估，目前的業務訂單持續踴躍，今年第四季的成長仍會是持續彈升，惟晶圓產能緊張恐是最大變數。

2.東陽10月自結合併營收14.89億元，前10月自結累計合併營收141.16億元。雖然疫情尚未平息，隨著新車及AM市場的銷售回溫，東陽營運也開始穩定成長。

3.半導體廠法人說明會陸續登場，多家IC設計廠看好第4季營運表現可望淡季不淡，晶圓代工廠展望樂觀，包括台積電、聯電與世界先進第4季營收都將刷新歷史新高紀錄。

聯發科表示，第4季即便有不利的匯率影響，整體需求依然穩健，營收動能將比傳統季節性水準強勁，若排除匯率及出售轉投資奕力影響，季營收將較第3季減少3%至增加5%。

4.網路購物已成為消費者日常生活不可或缺的消費型態，為確保網購商品安全性，經濟部標準檢驗局已要求網路賣家於網路販售應施檢驗商品時，應於銷售網頁主動揭示商品檢驗標識或提供商品已完成檢驗程序證明，以保障消費者權益。

5.台塑、南亞、台化今天同步召開重大訊息記者會指出，轉投資事業台塑建設配合台塑大樓都市更新計畫案需要，擬辦理現金增資15億元，三大公司擬依原持股比例33.33%。

認購台塑建設現金增資發行新股，各自再增加投資台塑建設5億元。增資後，台塑、南亞、台化各累計投資總額為6億元。

6.興櫃電商業者松果購物（6740）10月營收雖受提前購物及消費力道趨緩影響落至全年谷底，但公司持續以多元商品、多元回饋、多元結盟等三箭策略，配合AI大數據進行消費者行為分析，積極布局年底旺季。

松果購物10月平台交易額（GMV）為1.19億，單月營收僅1,683萬元，年減36.61％，主因第一季疫情引發的過度消費及採購潮，導致生活品類商品的採購力道提前出現。

加上疫情關係整體經濟消費力道跟去年相比不如預期，購物旺季的力度較往年減緩，累計今年前10個月營收則為2.85億元，較去年同期成長26.31％。

7.瑞基旗下100%持股子公司GeneReach USA接單傳捷報，接獲英國代理商Horiba UK Limited新冠病毒檢測產品訂單，總金額117.8萬美元，折合新台幣約3401萬元。

8.高雄輕軌一階已通車14站，4年來帶動周邊經濟繁榮，尤其駁二特區一帶觀光人潮湧現驅動房價成長；捷運局引用房仲業數據指出，最大漲幅逾12%，預計二階路網成圓後，繁榮可期。

9.芯測(6786)公布10月營收，單月營收為497.4萬元，月增加13.82%、年增加278.83%，累計前10月營收相較去年成長285.12%，續創新高；成長主因為芯測佈局之生態圈持續擴大，一年來合約數增加30%，帶動營收成長。

10.巨路(6192)第3季營收為15.46億元，較去年同期小幅下滑6.9％，但單季毛利率達32.3％，較去年同期27.1％明顯改善，稅後淨利1.99億元，年成長5.7％，為5季來最高，每股盈餘1.87元。

11.劍麟（2228）公布第三季財報，2020年前三季合併營收23.04億元，營業淨損3,403萬元，稅後淨損2,156萬元，每股稅後淨損0.28元。

劍麟指出，若排除認列大陸子公司浙江劍麟營運轉型一次性估列損失約0.68億元的影響，前三季稅後淨利為4,659萬元，今年本業獲利呈逐季向上的態勢。