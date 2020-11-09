大展看好蘋概等5類股 群益本周挑戰13,200

群益證券看本周指數區間12,800-13,200點

台股累計今年初開盤迄6日共206個交易日，集中市場總成交值為39兆731.70億元，市場日均值為1,896.76億元，股票成交量週轉率為95.58％。

群益證券看本周台股指數區間為12,800-13,200點，本周看好四大題材類股，包含：被動元件股、鋼鐵與營造股、運輸與貨攬股、面板與週邊零組件股等。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.台灣第3季經濟成長率年增3.33％，外貿受惠遠距商機、5G建置與電子新品備貨帶動出口成長，內需因疫情控管得宜、多項紓困振興方案實施與電商網購升溫，提振民間消費，景氣領先、同時指標續揚呈現穩健成長態勢。

2.台灣10月IHS Markit製造業PMI為55.1，連續4個月維持擴張，新出口訂單成長快速，同步推升廠商採購與庫存備貨需求，內外需動能持續增溫。

3.10月份全球PMI指數自前期52.4提升至53.0，資本財與消費財製造業穩健擴張，中間材走升幅度更為顯著，代表廠商積極追加訂單並回補庫存，帶動上游原料廠的採購力道。

4.美總統大選候選人拜登勝選，眾議院與參議院預料維持兩黨分治，包含企業加稅、擴大監管等政見恐難推動，但財政刺激法案過關機率仍高。

大展投顧本周看好IC設計、蘋概等五大類股

台股6日全體上市公司總市值為39兆5,423.76億元，較前周五（10月30日）總市值38兆2,464.35億元累計增加1兆2,959.41億元，周增幅為3.39％。

大展投顧本周看好五大題材類股，包含：IC設計股、蘋果概念股、被動元件股、紡纖股、汽車股，預期本周指數在12,480-13,031點區間震盪。

大展投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國際利多因素：

1.中國10月份財新製造業PMI達53.6，創2011年2月以來新高，預期52.8，前期53；10月財新中國通用服務業服務業PMI錄得56.8，較9月提高2個百分點，連續六個月處於擴張區間；美國10月ISM製造業PMI升至2年新高。全球兩大經濟體景氣復甦。

2.美國總統大選落幕，郵寄選票陸續開出後，拜登贏得大選，市場期待新一輪紓困刺激方案將推出。